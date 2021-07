Suns venció con comodidad a Bucks y puso 2-0 la final de la NBA

julio 9, 2021 - 11:02 am

Los Phoenix Suns doblegaron este jueves 118-108 a los Milwaukee Bucks este jueves, para tomaron una ventaja de 2-0 en las final de la NBA.

Devin Booker, con 31 puntos, y Mikal Bridges, con 27, comandaron la victoria en el Phoenix Suns Arena frente a un Antetokounmpo, que con escaso apoyo de sus compañeros, terminó con 42 puntos, 12 rebotes y 3 tapones.

La estrella griega, que compite por primera vez por el anillo, tiró de orgullo en un tercer cuarto en el que anotó 20 puntos, la mayor cifra para un periodo de las Finales desde Michael Jordan en 1993.

Tras 28 años de ausencia de las Finales, los Suns se encuentran a solo dos victorias de celebrar el primer anillo de campeón de su historia.

Antetokounmpo, dos veces ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso), estuvo demasiado solo en el ataque de los Bucks en un nefasto partido del base Jrue Holiday (17 puntos en 7/21 en tiros de campo) y del escolta Khris Middleton (11 en 5/16).

El griego, que se recuperó a contrarreloj de una hiperextensión de rodilla para arrancar las Finales, sumó su décimo partido de postemporada con al menos 30 puntos y 10 rebotes, una marca que solo habían logrado Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon, Elgin Baylor y Kareem Abdul-Jabbar.

A pesar de varias caídas y choques con rivales, Antetokounmpo aseguró que se encuentra bien de la lesión que le apartó de los últimos partidos de la anterior serie ante los Atlanta Hawks.

Los Bucks recibirán el domingo a los Suns en Milwaukee donde intentarán evitar una desventaja de 3-0 que ningún equipo ha remontado en una serie de playoffs.

