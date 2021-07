Simone Biles renunció a la general y se mantiene duda sobre su continuidad en Tokio

julio 28, 2021 - 5:26 pm

Un día después de su sorprendente retirada en plena competición, la superestrella estadounidense de la gimnasia Simone Biles será baja para el concurso general del jueves 29 de julio, poniendo entre interrogantes su continuidad en la cita olímpica de Tokio en la que parecía destinada a reinar.

«Tras una evaluación médica, Simone Biles se ha retirado de la final del concurso general para concentrarse en su salud mental», señaló en Twitter la federación estadounidense sobre la prueba que se celebra el jueves. La gimnasta está además clasificada para las cuatro finales de aparatos.

La campeona, un icono que va más allá del deporte, decidió retirarse el martes para no comprometer su salud mental, evocando «demonios en la cabeza» y demasiada presión a gestionar por las expectativas creadas en estos Juegos.

«Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar», explicó a la prensa.

Poco antes, Biles, de 24 años, había abandonado a sus compañeras del ‘Team USA’ tras su paso por el primer aparato, la barra de equilibrio, donde estuvo por debajo de sus estándares habituales, con una nota de 13,766 puntos.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o

