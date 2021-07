Shakira lanza este viernes su nuevo single y videoclip “Don’t Wait Up”

julio 16, 2021 - 10:11 am

Shakira, la cantante y compositora colombiana, lanza este viernes 16 de julio, a las 10:00 am, su nuevo single y videoclip “Don’t Wait Up”, una canción compuesta por Ian Kirkpatrick y Emily Warren que “es un himno bailable de empoderamiento que invita a todo el mundo a la pista”.

Desde el pasado lunes, la cantante lanzó una campaña de expectativa que hizo que sus seguidores atiborrarán las redes sociales con el #ShakiraIsCooming.

Los fanáticos de la barranquillera estaban a la espera de su nueva música. Desde principios del 2020, Shakira había anticipado que estaba trabajando en nuevas canciones.

La última producción musical que lanzó Shakira fue El Dorado en 2017. Dos años después lanzó ‘Shakira in Concert: El Dorado Worls Tour’, un documental en el que registró como una lesión en sus cuerdas vocales amenazaba su carrera y su regreso triunfal a los escenarios.

I’m so happy to see you guys getting excited about my new single, Don’t Wait Up! The video, which we shot in Tenerife premieres tomorrow (Friday) at 10am ET / 4pm CET. #DONTWAITUP

📼 https://t.co/VIiztX2JYZ pic.twitter.com/MChSsKISw2

— Shakira (@shakira) July 15, 2021