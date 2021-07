‘Sex/Life’ la erótica serie de la mujer que se debate entre el esposo perfecto y el ex tóxico

julio 20, 2021 - 7:15 am

Definitivamente ‘Sex/Life’ ha revolucionado las pantallas de Netflix al recrear que viene después del matrimonio cuando el pasado aún no se ha ido.

Hay muchas series sobre sexualidad femenina, pero siempre son historias de mujeres solteras y terminan cuando tienen hijos. No hay series sobre mujeres que sean madres y que exalten su sexualidad, pero cuando estas se combinan con la necesidad de buscar en el pasado cómo llenar el presente, surgen historias como ‘Sex/Life’.

Con unas escenas explicitas, cargadas de sensualidad, sexualidad, morbo y seducción se teje la historia de ‘Se/Life’. La apuesta de Netflix de la que muchos hablan y que ocupa los primeros lugares entre las más vistas.

Su protagonista ya lo había probado todo, su pasado está muy escrito. Vivió altibajos, momentos cumbres, amor y desamor. Hasta que finalmente consiguió lo que anhelaba: una familia.

Tras varios años de matrimonio, con lo que para muchas sería el esposo perfecto, ella comienza a necesitar de su pasado para poder llenar el vacío que siente en el presente tras encontrarse acorralada ante lo que tanto pidió.

Es así como comienza a revivir en letras cada una de las mejores experiencias de su vida, al lado de su ex. Un hombre que la hizo completamente feliz, pero a la vez la mujer más desdichada. Le daba lo que su cuerpo pedía, pero no lo que su corazón. Sus deseos aún están con él, parece no superarlo tanto en alma, pero sobre todo en carnes.

La historia se revolotea llena de sexo por doquier, exigencias, negativas, rechazos, cansancios, y recuerdos que comienzan a avivarse para arruinarlo todo. Muchas personas han criticado severamente la actitud de su protagonista, pues está llena de indecisiones que hacen mucho daño y a la vez su falta de comunicación para expresar lo que realmente desea que desencadena el hilo de esta historia.

Esta serie es una invitación a conocer que después del matrimonio es cuando las mujeres más sienten, añoran y sobre todo… desean.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día