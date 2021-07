Se registra un terremoto de magnitud 6,7 frente a las costas de Filipinas

julio 23, 2021 - 5:36 pm

Un sismo de magnitud 6,7 se ha registrado a las 20:48 (GTM) de este viernes 23 de julio frente a las costas de Filipinas, a 16 kilómetros al sur de la localidad de Hukay, según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico se ubicó a una profundidad de 112 kilómetros.

Por su parte, el Instituto para la vigilancia y mitigación de erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis de Filipinas (PHIVOLCS, por sus siglas en inglés), informó que en la misma zona, pocos minutos después, se produjo una réplica de magnitud 5,1, a una profundidad de 107 kilómetros.

#EarthquakePH #EarthquakeBatangas

Earthquake Information No.1

Date and Time: 24 Jul 2021 – 04:49 AM

Magnitude = 6.7

Depth = 116 kilometers

Location = 13.69N, 120.61E – 016 km S 09° W of Calatagan (Batangas)https://t.co/jaHyIM2upt pic.twitter.com/3AkCQOnhcK

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) July 23, 2021