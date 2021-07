Se lesionó Ronal Acuña Jr. y salió del juego entre lágrimas (Video)

julio 10, 2021 - 8:34 pm

El venezolano Ronald Acuña Jr. se lesionó este sábado en el partido entre Bravos de Atlanta y Marlins de Miami.

El muchacho de La Sabana se lastimó su pierna derechatras intentar atrapar un batazo de Jazz Chisholm en la quinta entrada.

Al momento de caer chocó con la barda y se derrumbó en el campo tocando su rodilla que se habría atorado cuando cayó.

Ronald Acuña Jr. exits the game after injuring his knee going for an outfield catch. #ForTheA pic.twitter.com/9HNIKaK11t

— Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) July 10, 2021