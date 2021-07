Se cumplió con éxito vacunación contra el covid-19 en Dabajuro

julio 20, 2021 - 3:08 pm

En Dabajuro se cumplió con éxito la jornada de vacunación masiva contra el covid; el anuncio lo hizo Francisca Tachy Oberto, alcaldesa de ese Municipio, en el programa semanal de cadena radial dedicado a realizar un balance de la situación en esta jurisdicción.

Esta jornada de vacunación es atendida por personal de salud de la ASIC Doña Inés de Reyes, el SRI, el de programas sociales de la Alcaldía de Dabajuro y los estudiantes de medicina de la Universidad Francisco de Miranda de Coro, que cumplen sus pasantías en el Hospital José Enrique Zavala.

La alcaldesa recomendó a quienes laboran en las clínicas hacer enlace con la Dra. Chirinos para un mejor control de los casos, en beneficio de quienes están afectados por esta afección viral, cuya complicación es mortal.

Se mantiene la alerta en el estado Falcón ya que el domingo estuvo en el primer lugar con 189 contagiados. En el caso específico de Dabajuro, explicó Tachy, se registran las siguientes estadísticas: La semana pasada se atendieron 155 personas en triaje respiratorio. Hay 132 casos activos leves, 12 casos activos moderados, 11 casos activos críticos; el viernes y sábados se dieron de alta 6 pacientes y 7 casos fueron referidos a Coro.

Ante esta situación se justifica la necesidad de seguir con las medidas de control de movilización para evitar el incremento de casos por el virus, reitera la alcaldesa Oberto, quien especificó que esta semana los comercios podrán laborar de lunes a viernes de 7 am a las 4 pm, los sábados hasta las 12 del mediodía. El delivery trabajará de lunes a viernes de 6 pm a 10 pm y este servicio no funciona el fin de semana. La cuarentena radical estricta será desde el sábado a las 12 m hasta el lunes a las 6 am.

A estas normas se suman las imprescindibles recomendaciones de la OMS, que incluye constante lavado de manos, con jabón, desinfección con alcohol y cloro, uso de mascarilla o tapaboca y mantener el distanciamiento saludable en lugares donde haya varias personas, incluyendo el núcleo familiar.

Destacó Tachy su satisfacción por haber logrado mantener, por 24 años, programas sociales permanentes en el cual participan muchas personas, como la atención de pacientes de hemodiálisis, a quienes se les garantiza su traslado gratis a Coro en la línea Trasfalcón, autorizada por el gobernador Clark; la ruta de la insulina incluida en los programas sociales de atención a personas con diversas patologías, a quienes se les entregan medicinas y alimentos, bajo la coordinación de la Dra. Yelitza Arteaga.

Agregó la alcaldesa que se continúan con los aportes de kits multivitamínico, ayudas técnicas y entregas de oxígeno. Están activas las tres ambulancias que atienden sin ninguna distinción y las tiene la Alcaldía porque se encarga del mantenimiento para que estén operativas. A estos beneficios se suma el apoyo solidario de los comerciantes, las iglesias y el pueblo.

En cuanto al suministro de gasolina recalcó la necesidad de organización entre autoridades y usuarios que se respeten los acuerdos, para una distribución justa y se eviten las aglomeraciones. “Gracias al gobernador Víctor Clark hay una gandola de combustible exclusiva para atender un promedio diario de 150 vehículos y 150 motos, sin incluir a los sectores priorizados; ese beneficio hay que saberlo aprovechar como personas corresponsables”.

Informó Tachy que se revisará el caso de la instalación de servicios privados de internet y cableoperadoras de Tv, para que soliciten permiso en la Alcaldía para realizar sus trabajos sin dañar los existentes. “Deben cumplir leyes, reglamentos y ordenanzas que establece el municipio”.

Para finalizar señaló que hay un tema polémico referido al pago por las fosas, en cuyo monto hay una reducción del costo de $50 a $40 al cambio en bolívares, según tasa del BCV; queda fuera lo que cobra el personal independiente que labora en el camposanto. Asimismo indicó que ante la emergencia actual por el aumento de muertes en el Municipio y avalado por Art 22 de la Ordenanza de Cementerios la Alcaldía puede usar las fosas, cuyos propietarios incumplieron con el mantenimiento obligatorio.

