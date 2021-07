Se cumplen 13 años del asesinato de Roxana Vargas, víctima del psiquiatra Edmundo Chirinos

julio 14, 2021 - 10:23 am

Hace 13 años un suceso conmocionó y paralizó al país, tras la desaparición de la joven estudiante de Comunicación Social, Roxana Vargas Quintero, y el posterior hallazgo, dos días después, de su cadáver en la autopista Petare-Guarenas a la altura de la urbanización Parque Caiza.

El consultorio del psiquiatra Edmundo Chirinos fue un espacio de delitos contra mujeres que, durante años, se mantuvieron como un secreto bien guardado. Era un médico con una trayectoria profesional que parecía intachable, pero que cometió un crimen que conmocionó a todo un país.

Graduado como médico cirujano, licenciado en Psicología y magíster en Neuropsiquiatría con títulos obtenidos en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Cambridge, Oxford (Inglaterra), Marsella (Francia) y Queen College (Nueva York), fue el terapeuta de tres presidentes de Venezuela: Jaime Lusinchi, Rafael Caldera y Hugo Chávez. Además, destacó en la política como constituyente en 1999 y candidato presidencial.

Pero su imagen impoluta de psicólogo y psiquiatra reconocido internacionalmente se acabó en el año 2008 cuando fue acusado de violación y el asesinato de la estudiante de Comunicación Social Roxana Vargas, de 19 años de edad, quien era su paciente y con quien sostuvo una relación sentimental.

En el año 2010, el exrector de la UCV fue sentenciado a 20 años de prisión en la cárcel de Yare III. Para marzo de 2012 recibió una medida cautelar de casa por cárcel debido a complicaciones de salud. En agosto de ese año falleció en su residencia a los 78 años de edad.

Roxana Vargas, víctima de su psiquiatra

Originaria de Valle de la Pascua, estado Guárico, Roxana Vargas llegó a Caracas para iniciar sus estudios universitarios. Se inscribió en la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar) y después de un tiempo comenzó sus pasantías en Radio Caracas Televisión Internacional.

Pero la estudiante padecía de problemas emocionales, cuadros de depresión y bulimia. Por esta razón, su madre decidió llevarla al consultorio de quien era su psiquiatra: Edmundo Chirinos.

En el año 2007 iniciaron las consultas de Vargas con Chirinos y comenzó así una tormentosa relación entre ambos, que trajo más confusiones a su vida, así lo explicó ella en un blog digital personal en el que escribía aspectos de su vida.

“Ese día que me entregué a mi psiquiatra tuve mucho miedo. Pero me trató bien, me dijo hermosa y muchas cosas más. Me besaba muy sensualmente de modo que no lo olvide de pronto. Después de ese día, estuvimos hablando mucho, me dijo que se iba a volver a repetir, ¡ojo! pero sin compromiso, además que él es una persona mucho mayor que yo, sin mentira debe tener como unos 60 años o tal vez más. Ayer lo volví hacer con él, pero no tan igual como el primer día, ya que estaba en horario de consulta y pues no podíamos durar mucho. Creo que sin querer le estoy agarrando cariño, pero eso es muy malo, porque quiero a Mariano y el psiquiatra solo me quiere como objeto. No sé qué hacer. Ah no sé si les había dicho pero mi primera vez lo hice con él, con el psiquiatra. Imagínense cómo estoy”, escribió en el blog.

El 12 de julio, luego de varios meses de relación y de encuentros sexuales en el consultorio, la mujer desapareció. Sus familiares perdieron contacto con Vargas desde las 6:00 pm. Sin embargo, ella había comentado a amigos y familiares, consultados por los investigadores policiales, que Chirinos la había llamado y le pidió que se vieran en el consultorio.

Desde ese momento se perdió comunicación con la estudiante. Fue hasta el 14 de julio que su familia recibió la escalofriante noticia: transeúntes encontraron el cuerpo de Roxana Vargas en la autopista Petare-Guarenas a la altura de la urbanización Parque Caiza.

Investigación del Ministerio Público

La familia tenía conocimiento de la relación entre Vargas y Chirinos, por eso lo señalaron como responsable del crimen. Pero el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Ministerio Público recolectaron elementos de convicción que establecían la responsablidad del reconocido psiquiatra en el asesinato de su paciente.

La experticia de los investigadores forenses encontraron un zarcillo en el consultorio del médico idéntico a uno que había en el cadáver de la víctima. También encontraron restos de cabellos en un vehículo, así como restos de ADN de la víctima.

El análisis forense del cuerpo reveló al menos siete fracturas en la cabeza premortem y la causa de la muerte fue por un traumatismo craneoencefálico.

“Se demostró que las tres fotografías encontradas en el allanamiento en la residencia del hoy acusado (Edmundo Chirinos), se corresponden con la hoy occisa, (Roxana Vargas), siendo que entre las fotografías encontradas, hay una donde aparece la víctima desprovista de ropa. (Con las declaraciones de testigos) se reafirma la existencia de la relación amorosa entre la víctima y el acusado, relación que en principio fue de paciente a psiquiatra, quien le practicó terapias a través de curas de sueño a la hoy occisa, abusando sexualmente de la víctima, quien padecía Trastorno de Personalidad Fronterizo o Bordelaine”, detalla la sentencia 48 del Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, publicada el 10 de mayo de 2011.

En la residencia de Chirinos encontraron 1.200 fotos de mujeres desnudas, además de las imágenes de Vargas, a quienes abusó sexualmente.

El 1º de agosto el tribunal ordenó la detención domiciliaria de Chirinos y la prohibición de salida del país. Ese mismo día se celebró la audiencia de presentación. El 12 de agosto el Ministerio Público presentó 109 elementos probatorios sobre la responsabilidad de Chirinos en el asesinato de su paciente. Sin embargo, en las audiencias se evaluaron 70 pruebas y el testimonio de 14 mujeres que afirmaron haber sido víctimas del psiquiatra.

Edmundo Chirinos fue sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de homicidio intencional

En el año 2010, luego de varias audiencias, Edmundo Chirinos fue sentenciado a 20 años de prisión por los delitos de homicidio intencional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Código Penal y al artículo 65 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La sentencia estableció como lugar de reclusión en Yare III, ubicada en el estado Miranda. En el año 2011 volvió a ser el centro de la indignación de un país al solicitar al expresidente Hugo Chávez un indulto. Alegó que a sus 77 años de edad era ilegal que se mantenga recluido en una cárcel, según lo establecido en el Código Penal. En marzo de 2012 recibió una medida de casa por cárcel debido a su estado de salud.

El 24 de agosto de 2013 encontraron el cuerpo sin vida del psiquiatra en su residencia ubicada en Sebucán. El crimen que protagonizó avivó la opinión pública por dos razones: la prominencia de su carrera profesional y por el hecho de que aprovechó su relación médico-paciente para abusar de una mujer vulnerable por su estado de salud.

