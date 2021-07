Se armó la polémica por rumor de separación de Chyno y su esposa: mira la sorprendente repuesta de Natasha Araos

julio 28, 2021 - 10:27 am

Luego de que Chyno Miranda hiciera público el proceso de recuperación en un video que impactó a todos. Se corrió el rumor que la esposa de Chyno, Natasha Araos, abandonó al artista justo en el proceso de recuperación tras la encefalitis que padece para lanzar su carrera y aseguran que ambos viven en casas separadas, esto de acuerdo a el programa ‘Chisme No Like’.

La polémica se armó luego de que el conductor del programa Javier Ceriani destapara la olla al afirmar que Araos había «botado» a Chyno de su casa.

Aunado a esto, mediante un comunicado que fue redactado por los fans de Miranda, cuentan con lujo de detalle que Araos utilizó todo este tiempo al intérprete para darse a conocer y comenzar su carrera como cantante. En dicho texto también señalan que, a la empresaria no le importó la salud de su marido y lo corrió de su casa junto a su suegra.

Según se dijo por este motivo el artista habría regresado a Venezuela para poder costear su recuperación y Nacho estaría ayudándolo a costear sus viajes.

Ante estos señalamientos la empresaria venezolana Natasha Araos, rompió le silencio y salió al paso con un contundente mensaje a través de sus redes socicales que dio mucho que pensar. Natasha decidió no quedarse callada y lanzó un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram: «Es importante que entiendas que hay momentos en la vida que hay que cerrar ciclos. Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será».

Araos también le respondió a una fans en redes sociales que le pidió que ayudara a Chyno a salir de su depresión. ¡Y qué he hecho por casi un año desde que sucedió todo? ¿Quién crees que lo cuidaba, bañaba, vestía, lo llevaba a terapias, doctores?, expresó.

Por medio de sus stories de Instagram, la modelo respondió a la polémica con una frase del cantante colombiano J Balvin. «Tu energía te presenta antes de hablar. Que bueno es callar, cuando alguien quiere que alces la voz. Si no te conocen personalmente, no te lo tomes personal», escribió.

En otra reflexión sobre el tiempo, aseguró que para ella es mejor «estar pendiente de ser feliz» y «disfrutar el aquí y el ahora».

Dicha frase y respuestas confirmaría la separación de la pareja que tiene un hijo de dos años, según los fans del querido cantante, quien hasta el momento no ha dado ninguna declaración en torno al tema. El tiempo vale oro, hay que enfocar toda nuestra energía en lo que es importante, no perder el tiempo en cosas que no sirven», comentó.

Pese a que no se refirió directamente a su esposo, Natasha recordó algunos de los momentos más importantes de la vida de su hijo Lucca, fruto de su relación con el cantante.

Nacho fue consultado por el programa que inició la polémica y el artista pidió no ser involucrado en la controversia ya que no podía hablar del tema.

El equipo de Chyno desmintió los rumores de separación

El programa del Gordo y La Flaca aseguró que se comunicó con el equipo de trabajo del artistas y estos desmintieron la separación. «Nos comunicamos con el equipo de Chyno y niegan rotundamente esos rumores», comentaron.

