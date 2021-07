Savarino antes de enfrentar a Boca: «El año pasado fue Soteldo, esta vez me toca a mí»

julio 13, 2021 - 3:11 pm

El Atlético Mineiro del zuliano Jefferson Savarino enfrentará a Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Libertadores, este martes 13 de julio en La Bombonera de Buenos Aires.

El Atlético Mineiro vive un gran momento y se ubica tercero del Brasileirao con 22 unidades, una menos que el Bragantino de Jan Hurtado y tres menos que el líder Palmeiras.

Estos buenos resultados son, en parte, gracias al gran momento que vive «Savagol» de cara al arco. En cinco encuentros del campeonato brasileño, el de Maracaibo acumula dos goles y dos asistencias.

Hace un par de partidos, ante Flamengo, Savarino marcó un doblete que dio la victoria a su equipo ante un «rival difícil». «Me siento feliz, contento por los dos goles, por el partido que hizo todo el equipo», declaró Jefferson en una entrevista concedida a Kiko Perozo, para el portal Idioma FutVe.

“Considered the biggest interstate rivalry in Brazilian football.” 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/zrXjJh7S4M

«Antes del partido dije en una entrevista que teníamos que defender bien, concretar las oportunidades que tuviéramos y así fue», señaló el atacante marabino.

Tal y como lo aseguró el futbolista, su gran actuación en el campeonato local es lo que les da la confianza para afrontar de la mejor manera el encuentro contra el siempre difícil Boca Juniors, que empezará a las 6:15 de la tarde de Venezuela.

«Pienso que Boca será un rival difícil, tanto de visitante como local, por toda su historia», apuntó Savarino. «También confío en Dios y en mi equipo en que podamos hacer buenos partidos», explicó el vinotinto, que resaltó la importancia de sacar un buen resultado en Argentina.

En la retina de los seguidores del Xeneize se encuentra la actuación de otro venezolano: Yeferson Soteldo. El hoy jugador de Toronto enfrentó a Boca en la edición anterior de la Copa Libertadores, partido que finalizó con goleada 3-0 del Santos y la firma del criollo en uno de los tantos, llevándose también el MVP del encuentro.

🔥🇻🇪⚫⚪ @SantosFC's tricky number 🔟 Yeferson Soteldo shone in the Semifinal against @BocaJrsOficial, helping lead his side back to the #Libertadores Final! pic.twitter.com/VUGKgb0TLI

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) January 15, 2021