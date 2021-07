Roban a ciclista venezolano en la Villa Olímpica de Tokio

julio 28, 2021 - 1:59 pm

El ciclista venezolanos BMX, Daniel Dhers, anunció por sus redes sociales que su compañero Edy Alviarez le robaron su bicibleta en la Villa Olímpica de Tokio.

El hurto de la «bici» pasó este miércoles 28 de julio mientras los pedalistas asistieron al comedor. Las deportistas dejaron sus bicibletas en el estacionamiento de la Villa Olímpica en la capital japonesa.

“No puedo creer lo que pasó hoy en tempranas horas de la mañana… nos despertamos como a las 5:00 a.m., fuimos a desayunar con Edy Alviarez… dejamos las bicicletas afuera y estuvimos en el comedor como 40 minutos y cuando salimos la bicicleta se la robaron, no está, desapareció”, expresó Dhers.

“Se la habían robado, no estaba. Desapareció. Para los que son de Venezuela, quiero que sepan que este personaje es de Catia. No lo roban en Catia, no lo roban en Petare, no lo roban en la plaza de Chacao, no lo roban en ningún lugar del mundo, lo vinieron a robar en Tokio dentro de la Villa Olímpica. Lo más insólito del universo”, bromeó sobre este hecho.

Dhers afirmó que el Comité Olímpico de Venezuela está al tanto de lo ocurrido, para intentar recuperar la bicicleta. “Lo más seguro es que aparezca”, dijo.

