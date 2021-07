Rob Manfred, a favor de eliminar sustituciones defensivas en la MLB

julio 13, 2021 - 7:43 pm

Prohibir o limitar las sustituciones defensivas podría contribuir a que se restituya la forma de jugar que estaba vigente en la MLB, antes de que el bateo fuera sofocado por el análisis avanzado de estadísticas, recalcó el comisionado Rob Manfred.

En una comparecencia ante periodistas previo al Juego de Estrellas, Manfred señaló además que las doble tandas de siete episodios y el inicio de los extra innings con un corredor en la segunda base se descartarían tras esta temporada. Sostuvo que ambas innovaciones obedecen específicamente a la pandemia de coronavirus.

En cambio, consideró posible pero no definitivo extender el uso del bateador designado a la Liga Nacional. «Pienso que no sería un cambio radical, pero no voy a especular sobre si vamos a proponerlo o a hacerlo», dijo.

Manfred indicó que las Grandes Ligas contemplaban la posibilidad de que los umpires expliquen a los fanáticos las decisiones que se toman tras revisar el video. Lo harían mediante un micrófono conectado a los altavoces del estadio, tal como ocurre en el fútbol americano.

El convenio colectivo de MLB con el gremio de peloteros expira el 1 de diciembre. «Digamos simplemente que uno regula las sustituciones al requerir que haya dos peloteros de cuadro, a cada lado de la intermedia. ¿Qué hace eso? Hace que el juego luzca como era antes, cuando yo tenía 12 años», indicó.

«Eso no es un cambio. Es como un tipo de restauración, ¿no? Es por eso que la gente está a favor de esto. Y sí creo que las gerencias en general creen que esto tendría un efecto positivo en la forma en que se juega este deporte», indicó.

«Así que estoy esperanzado, sin entrar en detalles de cada regla, de que tengamos conversaciones productivas con la Asociación de Peloteros sobre… cambios radicales al deporte que restituyen la forma en que se practicaba, en una forma más cercana a la que pienso que es la que muchos disfrutábamos históricamente».

«Recuerden, el deporte evoluciona, ¿cierto? Lo que jugamos hoy no se asemeja tanto a la versión de 1971. Y la cuestión es, ¿cuál versión nos gustaría tener?».

Manfred sostuvo que los juegos de siete innings y el corredor en la intermedia fueron innovaciones que respondieron específicamente a la pandemia de coronavirus.

Algunos fanáticos se han sentido perjudicados por pagar entradas al precio normal por presenciar un solo juego dentro de una doble cartelera de siete innings.

«En el momento que adoptamos la doble cartelera de siete entradas por este año, no sabíamos que el país se iba a ver como se ve en este momento», dijo Manfred.

El comisionado reconoció que la campaña contra el uso de sustancias ajenas en las pelotas ha sido un éxito, desde que los umpires comenzaron a revisar a los lanzadores el 21 de junio.

«Creo que la revisión de sustancias ha sido un paso importante para el juego», aseguró. «Creo que el proceso ha demostrado que tiene un efecto positivo en términos del juego: el promedio de bateo, el slugging, todas las categorías ofensivas mejoraron. Los ponches bajaron. Las bases por bolas bajaron».

Indicó que el programa «es un paso en el trayecto para que el béisbol vuelva a ser entretenido».

AP