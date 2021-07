Rescatan a un hombre tras ser atacado por un oso en Alaska

julio 23, 2021 - 6:06 am

Un hombre ha sido rescatado con lesiones en su cuerpo en un área remota de un campamento minero de Alaska después de que un oso lo atormentara y lo atacara múltiples veces en el transcurso de una semana, informó recientemente la Guardia Costera de EE.UU.

De acuerdo con el reporte, el rescate se produjo el pasado 16 de julio cuando por casualidad la tripulación de la Guardia Costera que viajaba en helicóptero de la localidad de Kotzebue a Nome, notó un letrero de SOS sobre una cabaña y a un hombre que pedía ayuda agitando sus manos en el aire.

