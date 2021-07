Reportaron disparos en el funeral del presidente Moïse en Haití

julio 23, 2021 - 4:15 pm

El funeral del presidente haitiano asesinado Jovenel Moïse fue interrumpido por disparos que llevaron a la delegación estadounidense a abandonar rápidamente el lugar, informó el Miami Herald.

La delegación de Estados Unidos, encabezada por la embajadora ante la ONU Linda Thomas-Greenfield, incluye al principal asesor de Biden para América Latina, el director senior para el hemisferio occidental, Juan Gonzales, y el recién nombrado enviado especial de Estados Unidos a Haití, Daniel Foote, así como al embajador en Haití, Michele Sison, y los congresistas Gregory Meeks y Jeff Fortenberry.

Moïse fue asesinado a principios de julio por hombres armados que incluían a varios ciudadanos colombianos con entrenamiento militar estadounidense.

Hasta el 21 de julio, un total de 26 personas han sido detenidas en relación con el complot.

El nuevo primer ministro haitiano, Ariel Henry, también asistió al funeral.

El neurocirujano tomó posesión de su cargo el 20 de julio, después de haber sido designado para el cargo por Moise solo dos días antes de su muerte.

#Haiti – Pictures from the funeral of President Jovenel Moise. Now ongoing.https://t.co/xFLSTcHwQS#Caribbean #NewsBreak pic.twitter.com/0pcbFAZ1ct

— Caribbean News, Latin America News (@NewsAmericasNow) July 23, 2021