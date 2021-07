Rayssa Leal, la brasileña de 13 años, que se llenó de gloria en Tokio 2020

julio 26, 2021 - 2:00 pm

La joven brasileña Rayssa Leal se subió al podio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la disciplina de ‘skate street»con tan solo 13 años.

«Todavía no me lo creo, parece que fue un hito histórico. Saber que había muchas otras personas que se entrenaron durante años para estar aquí, no solo para el skate, y haber logrado llevar una medalla para Brasil, es muy gratificante», dijo a TV Globo la joven tras la prueba en la cual el oro fue a manos de la japonesa Nomiki Nishiya.

Rayssa Leal, la niña ‘Fadinha’

«¡Es muy loco! Al principio, mi madre y mi padre me apoyaban. Dimos la cara y tuvimos valor para estar aquí», agregó la adolescente nacida en Imperatriz (estado de Maranhao, nordeste) el 4 de enero de 2008.

Rayssa dio que hablar desde 2015, con apenas 7 años, cuando vestida como el hada Campanita de Peter Pan logró hacer un ‘heelflip’, una de las maniobras más difíciles con un monopatín, filmado y divulgado en internet.

Esa prestación, que le valió el apodo de ‘Fadinha’, fue vista por el estadounidense Tony Hawk, considerado el mejor skatista de todos los tiempos, quien decidió «apadrinarla».

Los resultados de Tokio marcan sin embargo una decepción en el ‘skate street» para Brasil, que aspiraba a ocupar el podio por entero con la joven prodigio y sus dos amigas Pamela Rosa y Letícia Bufoni.

AFP