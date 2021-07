«Raros y violentos» tornados dejan destrucción y cinco heridos en el este de Pensilvania (+Videos)

julio 30, 2021 - 3:27 pm

Dos poderosos tornados azotaron el jueves 29 de julio el condado de Bucks, en el este de Pensilvania (EE.UU.), provocando serias inundaciones y afectaciones a la infraestructura. Los medios locales informan de al menos cinco personas heridas.

En las redes aparecieron numerosos videos mostrando las terribles consecuencias de los tornados, que destrozaron un concesionario de coches, un parque de casas móviles, y dejaron a unas 8.000 viviendas y negocios sin electricidad.

Drew Tuma, meteorólogo de ABC, describió estos eventos meteorológicos como «raros», «violentos» e «increíblemente peligrosos», y señaló que no recuerda haber visto nunca tornados de tal magnitud en esa zona.

Durante el fin de semana pasado, el estado de Míchigan (EE.UU.) también fue víctima de fuertes tormentas y tornados que provocaron la caída de árboles y postes de electricidad, así como serios daños a numerosas viviendas.

PATH OF DESTRUCTION: Chopper 6 video shows the path of destruction in Bucks County, PA. The National Weather Service is working to survey the damage. https://t.co/ev4qZXZ6AE pic.twitter.com/XZ1PCGDBMY

At least one tornado touched down in Bucks County, Pennsylvania on Thursday evening. One car dealership caught in the tornado’s path was heavily damaged, according to CBS Philadelphia, and a “mass casualty incident” has been declared, according to Bensalem Police Department. pic.twitter.com/cv7jewNssB

— CBS News (@CBSNews) July 30, 2021