¿Qué dicen los astros? ¿Cómo aspecta lo que falta de julio?

Iniciamos la segunda mitad del año, a pesar de la cuarentena por el covid, poco a poco retomamos nuestras actividades. Vienen muchos retos, obstáculos, oportunidades y también sorpresas, algunas agradables (otras no tanto); sin embargo, es bueno analizar los aspectos que vienen para este mes de julio 2021 ya que es de gran utilidad saber lo que podemos esperar para estar mejor preparados y también poder tomar decisiones más adecuadas. ¿Quieres saber qué nos trae este mes de julio 2021? Aquí te lo decimos…

Julio 11 del 2021: el planeta Mercurio ingresa en el signo de Cáncer

El planeta de la inteligencia y la comunicación deja su casa en el signo de Géminis para entrar en el signo de Cáncer tomando sus características, así que viviremos un momento en el que demos mucha importancia a la inteligencia emocional, estaremos muy susceptibles a los cambios y muy [email protected], se agudiza la intuición. Buscaremos el apoyo de nuestros familiares para avanzar en nuestras metas.

Julio 21: el planeta Venus ingresa en el signo de Virgo

El planeta de la amistad, el amor, la sensualidad y todo lo que nos gusta entra en el signo de Virgo, una casa en la cual no se siente cómodo, así que esta fecha de julio 2021 suspende cualquier procedimiento estético, no renueves tu guardarropa por el momento y si pensabas probar un nuevo corte de pelo o cambio de look, mejor prográmalo para dentro de un mes. Ahora tenderemos a analizar nuestros sentimientos en forma obsesiva, estaremos sumamente crí[email protected] con las personas que nos rodean.

Julio 22 del 2021: el Sol ingresa en el signo de Leo

El Sol ingresa en su mejor signo, el de Leo, algunas personas sentirán la necesidad de brillar, sobresalir, de mostrarse a otros y recibir los aplausos, el reconocimiento, la admiración y respeto que necesitan para sentirse apreciados. Los nativos de este signo mostrarán sus mejores talentos paternales con las personas que los rodean en este día de julio.

Julio 23 del 2021: Luna Llena

Tiempo de cosecha, si hemos estado trabajando en algún proyecto durante los últimos seis meses, ahora podríamos estar recogiendo los frutos de nuestro esfuerzo. También sentiremos el deseo de hacer trabajo social en favor de aquellos que más lo necesitan.

Julio 27 del 2021: el planeta Mercurio ingresa en el signo de Leo

El planeta de la comunicación estará atravesando por el signo de Leo, que es en el que más necesidad sentimos de mostrarnos a los demás, de subirnos al escenario y dar un excelente discurso, o una extraordinaria actuación. Tendremos facilidad para el diálogo, para exponer nuestras ideas y tratar de convencer a los que no estén de acuerdo con ellas.

Julio 28 del 2021: el planeta Júpiter regresa al signo de Acuario

El planeta Júpiter, que está asociado al crecimiento, la expansión, la buena suerte, la fe y la espiritualidad sale de su casa en el signo de Piscis para regresar al signo de Acuario, donde no se siente cómodo. Tal vez caigamos en actitudes demasiado vanidosas, prepotentes, excéntricas o intolerantes. Si perteneces a algún grupo altruista, tal vez en estos próximos cuatro o cinco meses te cuestionarás si realmente estás haciendo algo con lo que te sientas a gusto.

Julio 29 del 2021: el planeta Marte ingresa en el signo de Virgo

Marte, el planeta de la acción entra al signo de Virgo, la casa del trabajo, la productividad, el sentido común y la facilidad para resolver los problemas de forma práctica. Así que esta fecha de julio 2021 estaremos muy dedicados al trabajo, analizaremos metódicamente nuestros proyectos y haremos todo tipo de cambios y correcciones buscando la perfección.

