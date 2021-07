Presos del retén de San Carlos del Zulia realizaron huelga de hambre en exigencia a sus liberaciones

julio 24, 2021 - 12:37 pm

Según los reos del recinto preventivo, la mayoría de los casos tienen años sin ser evaluados, lo que conlleva a los retardos procesales, así como los expedientes viciados y demás averiguaciones que deberían ser atendidos.

La mañana de este sábado 24 de julio, los privados de libertad del referido retén, efectuaron una huelga de hambre, en exigencia a las autoridades pertinentes, para que sus casos sean evaluados y le den celeridad a sus condenas.

«Mucho de los que estamos aquí, tienen retardos procesales, así como los casos viciados. No hay víctimas, no llegan y aún así no le dan prioridad. Tenemos conocimiento que cometimos un error y por eso estamos pagando pero también exigimos nuestro derecho de ser atendidos», manifestaron a través de una grabación difundida por redes sociales.

Por su parte indicaron, que el alcalde del municipio Colón, habló sobre una comisión especial para la revolución judicial en el Sur del Lago, pero hasta los momentos no han sido visitados.

