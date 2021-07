Periodistas de sucesos en Caracas, amenazados por bandas delictivas

julio 17, 2021 - 3:29 pm

Los periodistas de la fuente sucesos que laboran en la ciudad de Caracas, están recibiendo fuertes amenazas por parte de las bandas delictivas de alias el Koki, El Vampi y el Garbis , luego de la cobertura de los operativos policiales realizados en la Cota 905, donde fueron desmanteladas gran parte de estas organizaciones negativas.

Los profesionales de la comunicación victimas de las amenazas son: Román Camacho, David Glock y Daniel Quintero, quienes han reportado a través de redes sociales que los integrantes de estás bandas desde la semana pasada los están buscando.

Román Camacho detalló a Noticia al Día que «a pesar de las amenazas continúan activos para seguir ofreciendo información porque es nuestro trabajo» refirió.

Camacho publicó en su cuenta de red social Twitter que varios colegas han sido interceptados por los antisociales para preguntar dónde viven y para enviarles el mensaje de que los están buscando «para picarlos».

De la misma forma el periodista experto en sucesos respondió: «He denunciando a esas bandas y seguiré haciéndolo, ya que no ando con antisociales (…) Aún no he recibido una amenaza directa, colegas y personas del sector son los que me han dicho de sus intenciones y que andan ‘picados’ por las publicaciones que he hecho durante años», escribió Camacho en su cuenta.

