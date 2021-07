Pasan a la UCI por Covid19 al compositor Rafael Manjarrez autor de «Bendita duda»

julio 26, 2021 - 3:43 pm

El diario de Valledupar «El Pilón» informa que «La tarde del domingo 25 de julio fue internado en la Unidad de Cuidados Intermedios del Instituto Cardiovascular del Cesar el compositor Rafael Manjarrez, tras presentar complicaciones en su estado de salud al ser diagnosticado por covid-19.

Es nacido en la Jagua del pilar, un municipio del Departamento de La Guajira, abogado de profesión y compositor innato de nuestro folklore vallenato, además fue presentador por muchos años del programa ESTELARES DEL VALLENATO Y ESTRELLAS VALLENATAS, por el canal regional Telecaribe.

Rafa, ha compuesto muchas canciones grabadas por casi todos los conjuntos vallenatos de Colombia, como el Binimio de Oro, Jorge Oñate, Los Betos, Diomedes Díaz, Los Hermanos Zuleta, Ivan Villazón, etc.

Hoy en día Rafael Manjarrez, hace parte de las Directivas de SAYCO y se desempeña como Notario segundo de Riohacha, la Capital del Departamento de La Guajira.

Rafael Manjarres considerado uno de los compositores mas grande del folclor vallenato termina su nueva produccion musical como cantante, esta vez con el acompañamiento del Rey vallenato Beto Villa, bien en este nuevo cd de Rafa Manjarrez vienen canciones de grandes compositores reconocidos a nivel internacional tales como: Jorgito celedòn, Fabian Corrales, El maestro Rafael Escalona, el maestro Leandro Diaz, Wilfran Castillo, Omar Geles, Marciano Martinez y por supuesto 5 canciones del propio Rafa manjarres, este nuevo trabajo musical se titula «UNA OCACION ESPECIAL».

Era de tarde y Rafa estaba en el baño de su casa en La Jagua del Pilar pensando en su reciente conquista amorosa, cuando en la emisora del radio de la casa vecina escuchó algo que lo dejó sembrado en el piso del baño. Salió corriendo, así, enjabonado, y comenzó a gritar y a bailar de alegría en la sala de su casa. No era para menos, Diomedes Díaz le acababa de grabar la canción titulada ‘Simulación’.

Atrás quedaban las decepciones que sufría cuando en Barranquilla se acercaba a las pocas disco tiendas que al final de la década de los 70`s promocionaban los álbumes de música vallenata, y en ninguno venía una de sus canciones ¡Qué vaina, hombe!

Sus amigos y compañeros de habitación como el periodista Luis Mendoza Sierra y el también compositor Roberto Calderón, lo animaban a que siguiera enviando los cassettes a cuanta agrupación se enteraban que entraba a los estudios de grabación.

Artistas como Otto Serge, Héctor Zuleta, Daniel Celedón, Silvio Brito, y Miguel Herrera entre otros comenzaron a pelearse sus canciones. Pero él quería más. Y la esperanza reverdecía cuando Beto Zabaleta le grabó por primera vez. Allí supo que la temática de sus composiciones tenía su gente, tenían su público, y la empezó a explotar. Luego Jorge Oñate, Los Hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, los Pechichones, Miguel Morales, Iván Villazón y el Binomio de Oro, entre otros se interesaron por las canciones del muchacho de hablar pausado, buena gente, mujeriego, buen amigo, bohemio, de sonrisa fresca y sincera, sencillo y humilde.

Rafa Manjarrés plasma en sus cantos los aconteceres de la vida de los pueblos, de las ciudades y de sentimientos contaminados a veces, de modernismo.

Sí, este compositor, que en muchas canciones ha plasmado historias pueblerinas que por lo general terminan en tragedia, adquirió su estilo propio describiendo cuadros urbanos en sus canciones revolucionarias para la época en que fueron grabadas.

Como compositor ha vencido en franca lid en numerosos festivales, llevándose los primeros lugares. Para reafirmar su talento, ganó el primer lugar en 1986 en la modalidad de canción inédita en el Festival Vallenato con ‘Ausencia Sentimental’, utilizando el seudónimo de ‘Uno de Tantos’.

Rafael Enrique Manjarrés Mendoza, a puro pulso de verso y sudor y a veces desencantos, se ha ganado un lugar destacado en el muy reñido grupo de compositores de este tan golpeado folclor.

A estas alturas de la vida, Rafa no sabe por qué La Guajira se mete hasta el mar así, no le importa que en su vida se metan sus amigos por que sabe que lo aprecian y son sus amigos, no le importa que la muchacha que lo acompaña no es la que cause sus penas. Aún este abogado le pregunta a la duda, a la bendita duda, qué camino sigue.

Rafa sigue siendo aquel que llora cuando su guitarra dice: yo tenía un amigo/ un gran amigo/ como mi hermano/ y el que aprecia a un amigo/ es puro y digno, sincero y sano. Es el mismo que sabe que la niña linda canta vallenato aunque dice que no gusta de él. Es ese tipo que dice cuantas cosas vivió viviendo al margen de aquel prejuicio, querer callarlo fue su suplicio y por su amor luchó hasta el fin. Es quien grita: por quién pregunto yo ahora que llegue? A quien voy a visitar en tu barrio? A quién le digo cositas chéveres emociona’o cuando esté cantando?. Es Rafa quien nostálgico le dice al mes de diciembre:

quien tiene una pena la vida le amargas, más fuerte la siente, y del que está alegre, también te contagias. Fue quien le pidió a una preciosa mujer que no le pidiera que en ella mirara a una amiga, no lo podía hacer. Es quien dijo alguna vez que hoy podía ser un diablo y amanecer mañana hecho un Jesucristo, por amor. Cuantos recuerdos, cuantas vivencias, por Dios! Este notario primero de Santa Marta, ademas Vice-Preidente nacional de Sayco, es todo un profesional, intelectual, competente y está a la altura de los mejores del país.

De pronto dice un chiste, narra una anécdota, “echa un cuento” y se queda seriote, como si no fuera él el de las ocurrencias, mientras la licenciada Isyoli Meza, el médico Edgar Ruiz Aguilera y el abogado Juancho Royero Martínez ríen a carcajada limpia, celebrando las ocurrencias de Rafa, y entonces toma su guitarra y de la nada sale un verso, bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo…de esos que siempre quiso componer de madrugada cuando el gallo canta y las brujas vuelan por los aires. Yo DIANA LOZANO no me canso en decir que es el mejor compositor de la musica Vallenata.

Fuente: disajeron a través de Musica.com

