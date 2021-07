Ortega cerró las puertas a las negociaciones para elecciones en Nicaragua

julio 26, 2021 - 10:51 am

Un día después de que se conociera la última detención de un candidato presidencial opositor, Noel Vidaurre, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega reapareció en público. Lo hizo junto a la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo luego de participar en al jornada de verificación electoral.

En la breve intervención atacó a los EEUU, habló de México, Argentina y Venezuela, y bloqueó de manera contundente cualquier posibilidad de negociación para llegar a las elecciones de noviembre en un marco democrático, como exige la oposición, la comunidad internacional y los organismo defensores de los Derechos humanos.

Según detalló La Prensa, Ortega acusó “al imperio” (por EEUU) de no querer elecciones. “El imperio quiere boicotearlas, sembrar nuevamente el terrorismo en nuestro país. Pero, si Dios quiere, vamos a realizar esas elecciones y el pueblo y la juventud saldrá a votar”. “Los yanquis no respetan, para ellos las elecciones valen solamente cuando ganan sus peleles, o sea los que ellos ponen como candidatos. Si ganan, las elecciones son buenas, si no ganan sus peleles, entonces la elección no es buena y hacen todo lo posible por desestabilizar el país, por destruir el país, como lo han hecho con Cuba, Venezuela, Bolivia, Brasil”, disparó.

Ortega, sin embargo, nada dijo de las graves violaciones a los DDHH en Venezuela que, por ejemplo, documentó Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en su último informe revela que el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen chavista a la disidencia opositora sigue vigente en Venezuela.

Así, en su intervención, Ortega cerró las puertas a cualquier tipo de negociación con Estados Unidos, tema que sus mismas bases habían mencionado semanas atrás. “Frente al imperio no hay espacio alguno de negociación y de entendimiento, los que se hacen ilusiones sencillamente se están olvidando de la propia historia de su pueblo que han sufrido las más brutales agresiones y humillaciones del imperio”, sentenció.

Infobae