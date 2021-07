Una década sin Amy Winehouse, la mujer de esa inolvidable voz (+Video)

julio 23, 2021 - 6:07 am

Amy Winehouse tenía solo 27 años cuando aquella tarde del 23 de julio de 2011, fue encontrada sin vida en su departamento de Londres, Inglaterra

Amy Winehouse en 2003 había cautivado a todos con su álbum debut ‘Frank’, titulado así en honor a Frank Sinatra, en donde la cantante desplegaba todo su talento en cada una de las canciones y perfilaba para convertirse en una estrella de la música.

En el año 2006, Amy Winehouse lanzó su segundo álbum ‘Back to Black’ el cual vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo y puso temas como ‘Rehab’, ‘You Know I’m no Good’ y el homónimo al disco Back to Black’ de primeros en todas las radios dándole cinco premios Grammy y logrando así su consagración como una de las mejores voces de toda la historia, pues tenía un registro de contralto, abarcando tres octavas y un semitono. Era naturalmente hábil con una gran técnica y el fraseo con brillantez individual que lograba que cada interpretación se destacara.

Muchas situaciones, como las malas relaciones y la falta de empatía que tuvo con su exnovio y su padre, llevaron a Amy Winehouse a encontrar refugio en las drogas y el alcohol, lo que provocó un trágico final.

¿De qué murió Amy Winehouse?

Los últimos meses para Amy Winehouse fueron duros, debido a su lucha contra las adicciones, especialmente con el alcohol. Su última presentación fue considerada la peor de su carrera, en donde no había podido ni siquiera cantar y se la notaba visiblemente alcoholizada.

El 23 de julio de 2011, fue encontrada sin vida en su departamento de Londres, Inglaterra. Los resultados de la autopsia determinaron que la talentosa cantante había muerto producto de una intoxicación etílica y no se encontraban restos de ninguna droga en su organismo.

Amy Winehouse pasó a la historia a ser un pilar y referencia de la música del siglo XXI. A nueve años los éxitos de Amy Winehouse siguen sonando, pues su muerte no detiene su voz.

