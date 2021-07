«No van a encontrar traidores en el pueblo porque estamos comprometidos con el proceso»: Diosdado Cabello

julio 26, 2021 - 1:54 pm

El diputado Diosdado Cabello, declaró este lunes 26 de julio, que en su intervención en la tribuna en Conmemoración de los 68 años del Cuartel Moncada, que no van a encontrar traidores en el pueblo porque estamos comprometidos con el proceso.

«Nosotros no somos los que se esconden en una embajada porque somos revolucionarios valientes».

«El imperialismo confía en planes viles e inmediatos pero nosotros no nos vamos a detener jamas.El imperialismo no le va a poner la mano ni a cuba ni a Venezuela. Estados Unidos sigue atacando porque no cree en los pueblos y sus soberanías»

«Cuba y Venezuela están más unidos que nunca. Nosotros vamos a vencer no solo en lo político sino en todos los aspectos de la vida. No nos van a perdonar nunca que aquí hayan aparecido comandantes como Chávez y Fidel».

«Ellos solo confían en sus lacayos y sus mentiras, pero la verdad y valentía del pueblo son más fuertes».

«el imperialismo puede tenerlo por seguro, puede jurarlo si sabe jurarlo, que a Cuba y a Venezuela no va a volver el capitalismo más nunca».

E. García

Noticia al Día