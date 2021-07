No negociamos con nadie: Olivares sobre su regreso al país

julio 7, 2021 - 11:36 am

El médico y dirigente del partido Primero Justicia (PJ), José Manuel Olivares, aseveró que su regreso al país busca «construir soluciones» a los problemas políticos y sociales que atraviesa la nación. Reseñó Unión Radio.

El dirigente comentó que frente a los «hechos políticos» que han ocurrido en los últimos meses, decidió tomar «el riesgo» de volver a Venezuela para continuar la lucha política y social.

«No negociamos con nadie, no hubo una transacción, no hay nada a cambio de nada, no me están exigiendo nada para estar aquí, no estoy dando nada para estar aquí. Fue observar lo que estaba pasando en la política», dijo.

En entrevista concedida a Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio, sostuvo que los últimos acontecimientos han abierto «una rendija de oportunidad» para seguir la lucha.

El Voto

Al ser consultado sobre la posibilidad de postularse para las elecciones regionales, señaló que «si el espacio para hacer realidad la construcción de soluciones a la gente es la gobernación, ahí vamos a estar como hemos estado en otras oportunidades».

Olivares considera además, que ante la «crisis institucional» que hay en Venezuela, es necesario «devolverle el poder al voto».

«Hay que convencer a la gente de que hay que votar para ver cuál es la prioridad» y que por medio del sufragio se puedan solucionar los problemas políticos, económicos, sociales y educativos.

El dirigente opositor resaltó que uno de los objetivos es alcanzar la unidad en el estado La Guaira y que en «el centro del debate» se encuentre la ciudadanía.

Unión Radio