Nils Politt se quedó con la etapa 12 del Tour de Francia

julio 8, 2021 - 12:17 pm

El ciclista alemán Nils Politt (Bora) se impuso en la etapa 12 del Tour de Francia, este jueves con final en Nîmes, tras una etapa sin trascendencia en la general, por lo que el esloveno Tadej Pogacar (UAE) se mantiene como líder de la carrera.

El segundo en la meta fue el español Imanol Erviti (Movistar) y el tercero el australiano Harrison Sweeny (Lotto Soudal), ambos a 31 segundos del ganador.

En una jornada en la que el viento fue casi todo el tiempo favorable para los ciclistas y se rodó a gran velocidad, el pelotón llegó a Nîmes a 15:53 del vencedor de la etapa.

Es la primera victoria parcial para Politt, un excelente rodador que acabó segundo en la París-Roubaix de 2019 y cuya única victoria hasta ahora era una etapa de la Vuelta a Alemania en 2018.

🤩 A tremendous effort to claim your first Tour de France win, bravo Nils Politt!

El triunfo de Politt coincide, además, con la retirada del líder del Bora, Peter Sagan. El eslovaco, triple campeón del mundo de 2015 a 2018, no tomó la salida por los problemas en una rodilla provocados por una caída en la tercera etapa.

🇩🇪 Nils Politt took the win after attacking from the day's breakaway and claimed his first Tour victory! 🏅

See his last KM ⬇️

🇩🇪 Nils Politt s'impose en solitaire après une attaque bien placée. Sa première victoire d'étape sur le Tour ! 🏅#TDF2021 pic.twitter.com/Gk81vGhd8v

— Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2021