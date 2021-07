Nelflix incursionará en el mundo de los videojuegos

julio 21, 2021 - 4:27 pm

El gigante de la emisión televisiva en directo por Internet (streaming) sabe que para mantener la corona debe diversificar cada vez más su contenido. Por eso, Netflix ha decidido apostar a la industria de los videojuegos y baraja la posibilidad de ofrecer contenido propio a partir de 2022.

Una fuente ha confirmado a la agencia Bloomberg que los nuevos videojuegos aparecerán “junto con la tarifa actual” como un “nuevo género de programación”. Algo parecido a lo que ha hecho Netflix con los documentales o especiales de stand-up (comedia). De momento, la compañía no se plantea cobrar más por el contenido, aunque la decisión no es definitiva pues la compañía aún está ultimando detalles, asegura la agencia.

Ring de titanes

La apuesta, no obstante, no es sencilla. Netflix deberá competir con otros gigantes de la talla de Xbox, Sony, Activision Blizzard o Ubisoft que llevan la delantera en una industria que multimillonaria. Se prevé que este año la facturación agregada supere los 189.000 millones (1.104 millones de euros solo en España), según la consultora estadounidense Newzoo. Además, el mercado ha encontrado su espacio en el dispositivo más popular: el móvil. Solo el año pasado, el gasto de videojuegos a través de móviles fue de 86.000 millones de dólares, muy por delante de las consolas (51.000 millones) y de los ordenadores (37.000 millones).

Aunque quizás el mayor competidor de Netflix no sean las grandes empresas de videojuegos, sino otras plataformas digitales, como Twitch. La exitosa plataforma de retransmisiones de Amazon cuenta con un carrusel de partidas infinitas, con todo tipo de juegos y gente retransmitiéndolos en directo, así como con programas de influencers que abarcan muchas temáticas más allá de los videojuegos; desde política hasta charlas de superación personal. Twitch ha tocado el cielo en los últimos años. Las horas vistas en la plataforma aumentaron un 67,36% y pasaron de 11 mil millones de horas en 2019 a 18 mil millones en 2020, según un estudio de Streamlabs y Stream Hatchet. Y la tendencia sigue al alza.

Twitch tiene más del 73% del mercado, a pesar de que las grandes tecnológicas han amenazado con acabar con su reinado. Una tarea que no les está siendo nada fácil; Facebook Gaming y Youtube Gaming, propiedad de Google, han entrado al ring y están lejos del knockout. Ahora Netflix —con un 25% del mercado televisivo y cerca de con 183 millones de suscriptores, según el último informe de audiencias de Nielsen Holdings— será quien se incorpore a la arena.

La difícil operación está encabezada por Mike Verdu, que se unirá a la compañía como vicepresidente de Desarrollo de Juegos, reportando al Director de Operaciones, Greg Peters. Verdu no es ningún desconocido en la industria. Trabajó para Electronic Arts Inc. y Zynga, donde trabajó en exitosos videojuegos como Los Sims o Plants vs Zombies. También estuvo en Facebook, donde creó videojuegos para las gafas de realidad virtual de Facebook Oculus.

El País