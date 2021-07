Naomi Osaka le dice adiós a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

julio 27, 2021 - 10:36 am

La tenista japonesa Naomi Osaka, N.2 del mundo, sucumbió a la presión de unos Juegos Olímpicos en casa, y quedó eliminada en octavos de final de Tokio-2020, tras perder este martes ante la checa Marketa Vondrousova, que se impuso por un claro 6-1 y 6-4 en apenas una hora y 10 minutos de partido.

Osaka, que ya había sido protagonista en estos Juegos de Tokio-2020 al ser la encargada de encender el pebetero olímpico durante la ceremonia de apertura del pasado viernes, aspiraba a dar a Japón su primer oro en tenis.

No obstante, Osaka no afrontaba el desafío en las mejores condiciones, ya que en Tokio regresaba a las pistas después de más de dos meses de ausencia, desde que se retiró tras superar la primera ronda en Roland Garros alegando problemas de salud mental.

Naomi Osaka sintió presión tras participar en estos Juegos Olímpicos

Osaka reconoció tras el partido que «demasiada presión» sobre ella en estos Juegos al ser una de las principales deportistas del país anfitrión. «Quizá porque era mi primera participación en unos Juegos Olímpicos, pero ha sido demasiado para mí».

«Evidentemente estoy decepcionada, como después de cada derrota, pero esta duele más (…) Tengo la impresión de que mi actitud (en pista) no fue demasiado buena porque no he sabido hacer frente a esa presión», admitió.

No obstante, Osaka aseguró que está «satisfecha de cómo jugué en estos Juegos, teniendo en cuenta que no competía desde hacía tiempo».

AFP