Nacionales darán de baja a Starlin Castro tras recibir una suspensión de las Grandes Ligas

julio 30, 2021 - 4:13 pm

El infielder dominicano Starlin Castro, de los Nacionales de Washington, recibió una suspensión de 30 días sin derecho a salario y una multa por una cantidad no revelada tras infringir la política de Grandes Ligas sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil.

Poco después de que Grandes Ligas anunció la sanción este viernes 30 de julio, los Nacionales informaron que darán de baja a Castro una vez que cumpla el castigo.

Castro será inelegible para la postemporada, bajo los términos de la suspensión y deberá someterse a una evaluación y tratamiento, indicó Grandes Ligas.

“Tras haber revisado toda la evidencia disponible, he concluido que el señor Castro violó nuestra política y resulta apropiado imponer un castigo”, dijo el comisionado de ligas mayores, Rob Manfred, en un comunicado.

El gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, había señalado este mes, durante la pesquisa de Grandes Ligas de las acusaciones contra Castro, que él no planeaba tenerlo de vuelta en el equipo esta temporada.

