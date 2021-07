«Muy ilusionado por jugar con Las Palmas»: Adalberto Peñaranda

julio 13, 2021 - 11:13 am

El venezolano Adalberto Peñaranda fue recibido como toda una estrella en Las Palmas, donde jugará a préstamo durante un año hasta 2022.

El nativo de El Vigía oficializó este lunes 12 de julio su contrato con el conjunto canario tras pasar los exámenes médicos. El merideño, de 24 años, llega cedido del Watford de la Premier League, donde tenía dos semanas haciendo pretemporada.

https://twitter.com/UDLP_Oficial/status/1414675937099059200?s=20

Adalberto Peñaranda se expresó sobre su llegada a Las Palmas

«Muy ilusionado y agradecido por esta oportunidad y por regresar al fútbol español», expresó el futbolista criollo en su Instagram con fotos junto al presidente del club Las Palmas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peñaranda 🇻🇪 (@adalbertopr7)

«Elegí a Las Palmas por que ha sido un club que ha mostrado mucho intereses en mí en los últimos dos años. No lo voy a defraudar», afirmó el venezolano, que tendrá su tercera experiencia en España tras su pasado en Granada y Málaga.

«En el pasado cometí errores y me equivoqué, pero eso me ha fortalecido, he sentado la cabeza y he puesto los pies en la tierra», admitió Adalberto Peñaranda, quien hizo este martes su primer entrenamiento con Las Palmas bajo las órdenes del técnico Pepe Mel.

⚔️ Primer día en la oficina para @Adalbertopr7. pic.twitter.com/fRqIokYKNF — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) July 13, 2021

https://twitter.com/UDLP_Oficial/status/1414630767909646346?s=20

El venezolano podrá hacer dupla goleadora con el exjugador del Real Madrid Jessé Rodríguez, quien renovó con el club canario.

https://twitter.com/UDLP_Oficial/status/1414962826632777728?s=20

