Mujer acusada de matar al hijo de su pareja se enfrenta a posible pena de muerte

julio 10, 2021 - 9:52 pm

La Oficina del Fiscal del Condado de Harris (Texas) ha solicitado pena de muerte para Theresa Balboa, la principal sospechosa del asesinato de un niño de 5 años, Samuel Olson, hijo de su pareja, con un objeto romo, reporta la NBC News.

NEW: Theresa Balboa charged with Capitol murder in the death of #SamuelOlson https://t.co/GBby5ftvlc

— Brittany Ford (@BfordReporter) July 8, 2021