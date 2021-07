Muguruza se metió en los cuartos de final de Tokio tras superar a Van Uytvanck

julio 27, 2021 - 5:51 pm

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se clasificó para los cuartos de final del torneo de tenis en Tokio 2020 después de derrotar a la belga Alison Van Uytvanck por 6-4 y 6-1, este martes 27 de julio en el complejo olímpico Ariake Tennis Park.

Como en la ronda precedente, Muguruza se mostró cómoda para cerrar la victoria por la vía rápida.

«La verdad que en estos tres partidos (en Tokio) me he sentido bien, me ha salido mi tenis bastante rápido y eso me da ventaja desde el comienzo», declaró tras el partido.

Preguntada por su experiencia en los Juegos, Garbiñe explicó: «Es raro porque cuando estoy aquí (en el club) es igual a cuando juego otro torneo, pero cuando me vuelvo a dormir a una cosa que es enorme y llena de gente (la Villa Olímpica)… es una experiencia que no podía desperdiciar».

La nacida en Caracas, muy irregular en toda su carrera, no estaba teniendo hasta el momento una buena temporada. Tras quedar eliminada en Wimbledon en tercera ronda, regresó a su casa en Suiza «e intenté reorganizar un poco mi mente» y no sentirse «tan presionada».

«Aquí vine con algo menos de expectativas y a ser más buena conmigo mismo en ese sentido», indicó optimista.

Su entrenadora, Conchita Martínez, confirmó que Muguruza «está muy bien, jugando muy buenos partidos, está motivada y concentrada para seguir ganando y pasando rondas», aunque precisó que «queda mucho» para las medallas. La española jugará por una plaza en semifinales ante la kazaja Elena Ribakina.

Lea también: Entérate por qué los atletas compiten con el Equipo Olímpico de Refugiados

Unas horas después, Muguruza perdió junto a su amiga Carla Suárez, el partido de octavos de final del torneo de dobles frente a las suizas Belinda Bencic y Viktorija Golubic, después de que las españolas desaprovechasen una pelota de partido en el ‘super tie break’ (3-6, 6-1 y 11-9).

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP