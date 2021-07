Milwaukee Bucks, campeones de la NBA luego de 50 años

julio 21, 2021 - 10:20 am

Con 50 puntos y 13 rebotes del astro griego Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks vencieron este martes 105-98 a los Phoenix Suns y se coronaron en la NBA, su primer título en medio siglo.

Milwaukee capturó las Finales de la NBA al mejor de siete partidos por 4-2, convirtiéndose en el quinto equipo en reclamar la corona después de perder los primeros dos juegos.

Los Bucks ganaron su único título anterior en 1971 y obtuvieron el mejor récord como locales este año en los playoffs con balance de 10-1 para poner fin a su sequía de títulos de 50 años.

Por su parte, los Suns, que buscaban la primera corona en sus 53 años de historia, no pudieron forzar un séptimo enfrentamiento, que hubiera sido el jueves en su propia sede.

«Quiero agradecer a Milwaukee por creer en mí. Quiero agradecer a mis compañeros por jugar duro conmigo», dijo Antetokounmpo. «Estoy agradecido de haber podido hacerlo».

Los Milwaukee Bucks ganaron cómodamente el primer parcial 29-16 pero los Suns tuvieron una excelente reacción en el segundo al llevárselo por 31-13 e irse al descanso intermedio arriba 47-42. Antetokounmpo anotó 10 puntos en el primer cuarto, mientras que los Suns lograron su menor cantidad de puntos en ese primer período de los playoffs.

Los titulares de los Phoenix dispararon un combinado de 5 de 20 tiros de campo y cometieron cinco pérdidas de balones con destinos a canastas y también fueron superados en rebotes 19-8 en ese tramo.

Antetokounmpo anotó después 12 de sus 20 puntos en el tercer cuarto en una racha de 16-8 de los Bucks que le dio a Milwaukee una ventaja de 58-55 solo 4:34 en la segunda mitad.

Fue el primero con un cuarto de 20 puntos en la final desde que Michael Jordan lo hiciera. Después, a mitad del último cuarto, Antetokounmpo anotó ocho para los Bucks en una ofensiva 10-6 de Milwaukee para tomar una ventaja de 94-88.

Khris Middleton, Jrue Holiday y el cubano-estadounidense Brook López escoltaron a Antetokounmpo con 17 puntos, 12 tantos y 11 rebotes y 10 cartones con ocho capturas, respectivamente. Por los Suns destacaron el armador Chris Paul con 26 puntos y cinco asistencias, Devin Booker con 16 tantos y Jae Crowder con 15 unidades y13 balones recuperados en la lucha rebotera.

The @Bucks receive the Larry O'Brien NBA Championship Trophy for the 2nd time in franchise history and the 1st time in 50 years! pic.twitter.com/FIBXRbv1W5

— NBA (@NBA) July 21, 2021