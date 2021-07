Miguel Cabrera remolcó cinco carreras e igualó a David Ortiz (Videos)

julio 20, 2021 - 9:53 am

Miguel Cabrera consiguió cinco remolcadas e igualó al dominicano David Ortiz en la posición 22 de más impulsadas en la historia del béisbol de MLB.

El venezolano sumó este lunes 19 de julio esa cantidad de carreras en la paliza 14-0 de los Tigres de Detroit sobre los Rangers de Texas en el Comerica Park.

Cabrera impulsó tres carreras en la quinta entrada con un doblete que barrió las bases. Su batazo vino ante los envíos del abridor texano, Kyle Gibson.

Al siguiente episodio, «Miggy» sonó otro imparable que produjo par de rayitas, para culminar el partido de 2-4 con cinco empujadas y una anotada.

Miguel Cabrera drives in another two runs, increasing the @tigers lead with still zero outs in the 6th. Raise your hand if you're having a good time! #DetroitRoots pic.twitter.com/wN9DYUVWHd

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) July 20, 2021