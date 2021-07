«Mi hija es inocente»: Madre de Giorgia Castillo, acusada por la muerte de joven embarazada en 2017 (RÉPLICA)

julio 6, 2021 - 10:37 pm

Pido que no haya manipulación en los hechos

Martha Rueda, madre de Giorgia Sikyu Castillo Rueda, acudió este martes 6 de julio, a esta sala de redacción para exponer su derecho a réplica ante los señalamientos en contra de su hija, quien fue acusada, en el año 2017, por la muerte de la joven embarazada María Alejandra Lugo, actual pareja para entonces del exesposo de Giorgia, Luis Leal.

María Alejandra Lugo fue asesinada apuñaladas y su cadávaer fue hallado en el apartamento 6B del edificio Tuy, en la calle 75, entre avenidas 3F y 3G, del sector La Lago de Maracaibo. Hogar que compartía con Luis Leal.

Rueda aseguró que la madre de la hoy occisa ha utilizado los medios de comunicación para manipular, amedrentar y dañar la imagen de su hija.

Manifestó que tras conocerse los hechos, su hija Giorgia, por voluntad propia, se puso a disposición de la justicia ante el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para demostrar su inocencia. Indicó que Giorgia, actualmente, se encuentra sometida a un proceso judicial, amparada bajo el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp).

Asimismo, indicó que luego de cuatro años, se aperturó por primera vez el caso ante el juzgado Décimo de juicio el Juicio Oral y Público, con la jueza, para el momento, Lisety Vílchez, luego de haberse suspendido por circunstancias acontecidas como la pandemia y el cambio de la jueza.

«Comprendo el dolor que está pasando la ciudadana Maira Olivares por la muerte de su hija. Se ha encargado de clamar Justicia por todos los medios de comunicación que ella considera pertinente, pero, a la vez, manipulando, amedrentando, no solo en los medios de comunicación, periódicos, sino dentro de los pasillos del Palacio de Justicia, a los abogados que defienden a mi hija y a los operadores de justicia. Pido que se escuchen a todas las partes en el presente debate del juicio oral y público y se demuestre la inocencia de mi hija Giorgia Sikiu Castillo Rueda, quien ha sido víctima de estigmatización de los medios de comunicación hacia ella, y el etiquetamiento, cuando aún no hay decisión de una sentencia definitivamente firme. Es por lo que, pido y clamo que no haya parcialidad, manipulación en los hechos acontecidos, ya que mi hija no conocía a esa ciudadana, ni de vista, ni trato, ni de comunicación», expresó en su derecho a réplica.

Añadió: «También, solicito a todos los medios de comunicación de la región zuliana y del país, a no formar parte de esta red de manipulación, de información falsa, en donde la progenitora de la fallecida, busca confundir a los operadores de justicia y la opinión pública con su versión».

Lea completo el derecho a réplica

RÉPLICA DE LA SEÑORA MARTA RUEDA PROGENITORA DE LA CIUDADANA GIORGIA CASTILLO RUEDA

Yo Marha Rueda, madre de Giorgia Sikyu Castillo Rueda, acudo a este respetable medio de comunicación NOTICIA AL DIA, apelando al derecho a la defensa de mi hija y a mi derecho a réplica y a expresarme por los señalamientos que hizo la señora Magaly Olivares, en este medio de comunicación por los hechos acontecidos el 27/06/2017, donde le ocasionaron la muerte a su hija, María Alejandra Lugo, y se acusa a mi hija Giorgia Sikyu Castillo Rueda, por el delito de Homicidio.

“Mi hija, al conocerse los hechos, por voluntad propia se puso a derecho ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Subdelegación Maracaibo, eje de Homicidios, para demostrar su inocencia con el fin de que se esclarezca los hechos acontecidos donde no es autora ni participe, y aun así se encuentra sometida a un proceso judicial en la cual está amparada bajo el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp)”.

“Hasta la fecha, han transcurrido cuatro años, cuando se apertura, por primera vez, ante el juzgado Décimo de juicio el Juicio Oral y Público con la jueza para el momento Lisety Vílchez, este se perdió por diferentes circunstancias acontecidas como la pandemia y el cambio de la jueza”.

“Posteriormente, para ese mismo juzgado Décimo de juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia fue designada como titular de ese despacho la jueza Angélica Álvarez, quien abrió nuevamente el juicio oral y público el cual se está llevando actualmente”.

“Yo como madre, comprendo el dolor que está pasando la ciudadana Maira Olivares por la muerte de su hija y se ha encargado de clamar Justicia por todos los medios de comunicación que ella considera pertinente, pero a la vez manipulando, amedrentando no solo en los medios de comunicación, periódicos sino dentro de los pasillos del Palacio de Justicia a los abogados que defienden a mi hija y a los operadores de justicia”.

“Temo por mi seguridad, la de mi hija y la de mis dos nietos a quienes me han impedido verlos y violando mis derechos como abuela materna los cuales voy a luchar para poderlos ver nuevamente”.

“Pido que se escuchen a todas las partes en el presente debate del juicio oral y público y se demuestre la inocencia de mi hija Giorgia Sikiu Castillo Rueda, quien ha sido víctima de estigmatización de los medios de comunicación hacia ella, y el etiquetamiento, cuando aún no hay decisión de una sentencia definitivamente firme. Es por lo que, pido y clamo que no haya parcialidad, manipulación en los hechos acontecidos, ya que mi hija no conocía a esa ciudadana, ni de vista, ni trato, ni de comunicación”.

“También, solicito a todos los medios de comunicación de la región zuliana y del país, a no formar parte de esta red de manipulación, de información falsa, en donde la progenitora de la fallecida, busca confundir a los operadores de justicia y la opinión pública con su versión”.

“Ante esta situación acudiré a los órganos competentes de justicia, ya que se están dejando manipular por la información que se está infundiendo transmitiendo odio y repudio hacia mi hija encontrándose actualmente el desarrollo del Juicio Oral y Público ante el Juzgado Décimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia”.

“Haré valer mis derechos contemplados en la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, creada precisamente con el fin de que no se presenten a estas situaciones de desprestigiar y fomentar el odio hacia cualquier persona”.

