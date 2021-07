Messi sorprendió y emocionó a un abuelo de 100 años que anota todos sus goles (+Video)

julio 16, 2021 - 11:53 am

Hernán Mastrángelo, un aficionado argentino con 100 años cumplidos, recibió una sorpresa de Lionel Messi, después de que se hiciera viral un video en el que se ve a este dedicado abuelo anotando todos los goles del capitán argentino a mano.

Nada menos que 748 dianas ha anotado y la historia le ha llegado a Messi quien, a través de su nieto Julián, decidió enviarle un video para agradecer su entusiasmo a la hora de alentar al delantero.

«Hola Hernán. Me llegó tu historia, me parece una locura. Ni yo tengo guardados los goles de esa manera. Te mando un abrazo grande y agradecerte por eso que hacés, por el seguimiento. Nos vemos», expresó Leo en el video que dura 20 segundos.

🥰 Messi le envió un video a Don Hernán, el abuelo de 100 años que anota a mano cada uno de sus goles 🔟 "Me llegó tu historia y me parece una locura, ni yo tengo guardado los goles de esa manera. Quería agradecerte por lo que hacés" ⚽️ Si ésto no le emociona… pic.twitter.com/QhPSugmjhK — Diario Olé (@DiarioOle) July 14, 2021

Un corto tiempo que para el señor Hernán lo fue todo. La emoción y las lagrimas del abuelo, al igual que su dedicación, se hicieron virales inmediatamente y las redes sociales aplaudieron el emocionante gesto de Messi.

Conmovedora historia

Julián Mastrángelo, nieto de Hernán, explicó en las redes sociales que el simpático aficionado de 100 años «no conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora», por tal motivo anota a mano todos los goles en una hoja.

«Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi», detalló el joven.

Julián consiguió viralizar la historia de su abuelo y alcanzó tales dimensiones que el astro argentino decidió enviarle un mensaje que desató las emociones de Hernán.

—»No me digas que es Messi», atinó a decirle el anciano a su nieto.

—»¡Es Messi! Y te mandó un saludo» le respondió emocionado el joven.

—»¿Y dónde está? ¿En la casa?», preguntó el fanático con la voz partida por las sensaciones que le provocó el video.

—»Está en su casa en Barcelona, pero te mandó el video a vos», siguió su familiar sin tener la certeza sobre dónde se encuentra el futbolista.

