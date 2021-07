McLaren anunció tres positivos por covid-19, entre ellos su CEO

julio 15, 2021 - 12:15 pm

Tres miembros de la escudería McLaren, incluido Zak Brown, su CEO, dieron positivo por covid-19 antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, anunció el equipo británico este jueves.

«Ninguno de nuestros pilotos es caso de contacto», precisó la escudería del británico Lando Norris, cuarto en el Mundial, y del australiano Daniel Ricciardo, octavo antes de la disputa de la décima carrera de la temporada en Silverstone.

«Los tres casos no están relacionados entre ellos y están aislados conforme a las directivas gubernamentales», añadió McLaren, precisando que sus actividades del fin de semana «no están afectadas».

«He advertido a todos mis contactos y me aíslo siguiendo las directivas gubernamentales. Permaneceré en contacto con el equipo y les apoyaré con total seguridad desde casa», tuiteó Zak Brown, tras conocerse su contagio.

Following our team’s pre-event testing for the British GP, I’ve tested positive for covid-19. I’ve notified all my close contacts and isolating in accordance with govt guidelines. I’ll still be connected to and supporting the team safely from home. https://t.co/XZ4YxmfAtK

— Zak Brown (@ZBrownCEO) July 15, 2021