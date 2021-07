Marco Rubio sobre las protestas en Cuba: «El pueblo está cansado de tener que abandonar el país para poder lograr sus sueños»

julio 11, 2021 - 6:34 pm

El senador cubano-estadounidense, Marco Rubio, expresó su respaldo a las miles de personas que salieron a protestar este domingo en Cuba reclamando libertad.

“El cubano está cansado de tener que abandonar su país para poder lograr sus sueños y vivir la vida que quieren vivir, y no entienden por qué tiene que seguir así la cosa. Y han salido a la calle porque las cosas han empeorado”, explicó en un video publicado a través de sus redes sociales.

El congresista aseguró que los cubanos han salido a las calles “porque ya no pueden seguir viviendo en ese infierno que se ha convertido Cuba”.

“Para empezar, no hay libertad ninguna, no se pueden expresar, no pueden hablar libremente sin tener miedo a ser castigados o un familiar. Segundo, porque sus líderes son incompetentes. En Cuba ya no hay economía, ya no hay vida. El cubano está viendo que sale y va a cualquier parte del mundo y está logrando gran cosa, y dentro de Cuba no lo puede hacer”, relató.

Rubio destacó, además, la crisis humanitaria que se vive en la isla, como consecuencia del fracaso en la atención de la pandemia del coronavirus.

