Manny Pacquiao y Errol Spence Jr. anunciaron su pelea para agosto en Las Vegas

julio 13, 2021 - 12:03 pm

Manny Pacquiao y Errol Spence Jr. anunciaron oficialmente el domingo que pelearán el 21 de agosto en un combate entre el campeón mundial de ocho divisiones y uno de los campeones más dominantes del momento en el boxeo.

Pacquiao (62-7-2, 39 KOs) y Spence (27-0, 21 KOs) lucharán por los títulos welter de Spencer en WBC e IBF cuando se enfrenten en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una conferencia de prensa en Los Ángeles, Pacquiao admitió que corría un gran riesgo al volver contra uno de los mejores boxeadores en activo. Pacquiao señaló que podría haber escogido “una pelea mucho más fácil en comparación con Errol Spence” para su regreso, pero que había decidido enfrentarse al campeón invicto de 147 libras “porque quiero dar una buena pelea a los hinchas. Quiero una pelea de verdad”.

Spence, de 31 años, volverá al cuadrilátero por segunda ocasión desde octubre de 2019, cuando sobrevivió a un accidente de tránsito de un solo vehículo en el que salió despedido de su Ferrari 488 Spider. Spence fue condenado por conducir ebrio, pero no recibió una pena de cárcel.

Regresó el pasado diciembre en su Dallas natal, donde ganó por decisión unánime a Danny Garcia.

Pacquiao sólo ha sido noqueado una vez desde 1999, pero Spence dijo que no entraría en el ring buscando un nocaut. Spence es 8,9 centímetros (3 pulgadas y media) más alto que Pacquiao, y su envergadura se veía significativamente mayor en su acto de presentación.

“Definitivamente tengo la capacidad de derrotarlo”, dijo Spence. “Pero para mí, se trata de ganar la pelea”. El combate en video bajo demanda será retransmitido por Fox Sports.

"Errol Spence doesn't need to have advice from Floyd Mayweather because I believe that Errol is better than Mayweather. I think he'd teach Mayweather how to fight toe-to-toe." 🌶 — @MannyPacquiao#PacquiaoSpence | AUGUST 21 | FOX PPV pic.twitter.com/dvRJOP3HSr

— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) July 11, 2021