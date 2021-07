Maduro: “En los próximos días vamos a anunciar medidas para el bolívar”

julio 29, 2021 - 9:05 pm

Nicolás Maduro anunció la noche de este jueves 29 de julio que en los próximos días estará informando al país las nuevas medidas económicas aplicadas en torno a la moneda nacional.

“En los próximos días vamos a anunciar medidas para el bolívar. Combinar el bolívar, el petro, la criptomoneda, el euro, créditos en yuanes, vamos a dar créditos en la moneda china. No podemos decir más”, indicó Maduro en jornada de economía transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Lee también: La inflación acelera la desaparición de los cajeros en Venezuela

De la misma manera, el mandatario nacional reconoció que no ha podido controlar los precios de los alimentos. “Tenemos identificados a los ocho u diez actores económicos que perturban los precios, el valor real de la moneda. Son parte de un plan. He dado la orden de que los llamen a botón, no importa los apellidos. No hay intocables en la oligarquía de Venezuela. El que se cree intocable, está bien pelado», aseveró.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Juan Molina

Noticia al Día