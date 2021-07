Lucasfilm contrató a un youtuber que mejoró efectos visuales en ‘The Mandalorian’

julio 28, 2021 - 5:40 pm

Un youtuber que mejoró para uno de sus videos los efectos especiales del episodio final de la temporada 2 de The Mandalorian fue contratado por Lucasfilm.

Shamook, como se llama el creador de contenido, utilizó tecnología conocida como deepfake para hacer su propia versión del momento en que un joven jedi Luke Skywalker (Mark Hamill) aparece para salvar a los héroes.

Si bien el proceso de rejuvenecimiento digital de Hamill que usó Lucasfilm fue aplaudido por un segmento de la crítica, lo que hizo Shamook llamó la atención general de la industria.

“Industrial Light and Magic (compañía de efectos de Lucasfilm) siempre está a la búsqueda de artistas talentosos, y contrató efectivamente al artista detrás de la personalidad digital ‘Shamook’, expresó la empresa en un comunicado.

“A lo largo de los últimos años, ILM ha estado invirtiendo en aprendizaje automático e inteligencia artificial, como medio para producir efectos visuales convincentes. Ha sido fantástico ver cómo se genera un impulso en este espacio a medida que avanza la tecnología”.

Actualmente, Lucasfilm labora en las series The Book of Boba Fett, la tercera temporada de The Mandalorian y Obi Wan-Kenobi.

LA Times