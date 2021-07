Los Bucks vencieron a los Suns y quedaron a una victoria del título de la NBA

julio 18, 2021 - 8:47 am

El griego Giannis Antetokounmpo anotó 32 puntos, Khris Middleton agregó 29 y Jrue Holiday 27 para impulsar a los Milwaukee Bucks en un triunfo 123-119 sobre los Phoenix Suns, este sábado 17 de julio que dejó al equipo a una victoria de su primer título de la NBA desde 1971.

Los Bucks tomaron una ventaja de 3-2 en las Finales de la NBA, al mejor de siete partidos, y jugarán el sexto juego el martes en Milwaukee.

Los Suns buscan su primer título de la NBA en los 53 años de historia del club, mientras que los Bucks persiguen su primera corona de liga en medio siglo. Un séptimo juego, de ser necesario, se jugaría el jueves en Phoenix.

Los Bucks podrían convertirse en el quinto equipo en la historia de las Finales de la NBA en ganar la corona después de perder los dos primeros juegos.

Los equipos que ganaron el quinto juego para tomar una ventaja de 3-2 en la final han ganado el título el 72% de las veces, 21 de 29 en total.

Middleton, quien terminó con siete rebotes y cinco asistencias, anotó 11 puntos en el tercer cuarto y Antetokounmpo agregó ocho para llevar a los Bucks por delante 100-90 al ingresar al último cuarto.

Los Bucks, que se quedaron atrás por 16 puntos después del primer cuarto, ampliaron su ventaja hasta 14 tantos antes de que los Suns se recuperaran.

Booker, quien anotó 40 puntos, el máximo del juego, conectó una bandeja y un triple y el armador Chris Paul siguió con una bandeja para llevar a los Suns a 120-119.

After 42 points in Game 4, @DevinBook dropped 40 points in Game 5 🔥#NBAFinals presented by YouTube TV continues with Game 6 Tuesday at 9pm/et on ABC. pic.twitter.com/r14eEPKM1g

— NBA (@NBA) July 18, 2021