Lluvias torrenciales provocan inundaciones en Londres (+Fotos y Videos)

julio 26, 2021 - 5:55 am

Lluvias torrenciales y tormentas eléctricas inundaron varias zonas de Londres (Reino Unido). Las fuertes precipitaciones ocurren después de que a principios de la semana la capital británica experimentara algunos de los días más calurosos del año con temperaturas superiores a 30 grados.

Algunos sectores de la ciudad quedaron sumergidos en el agua, dejando fuera de servicio estaciones de metro y provocando el cierre de varias carreteras.

La Policía tuvo que impedir el tránsito en una de las vías al suroeste de la urbe, mientras que algunos automovilistas en el noreste de la ciudad se vieron obligados a abandonar sus vehículos después de quedar parcialmente sumergidos por el diluvio.

Worcester Park #floods #thunderstorm people still in car. pic.twitter.com/aMTkCTKOgo

Los socorristas utilizaron un bote para rescatar a las personas atrapadas en sus autos debajo de un puente en Worcester Park, Sutton.

The FB were required to rescue people.from a car in Worcester Park under the railway bridge.#LondonFlooding pic.twitter.com/ngnX1utxNq

— tim crowley (@Timmo_Crowley) July 25, 2021