Líderes del ciclismo marabino te invitan a la actividad: “Masa Crítica”

Líderes del Ciclismo Urbano de Maracaibo realizarán una actividad llamada “Masa crítica: Lo que le ahorramos a la ciudad”; la cual tiene el objetivo de hacer un llamado a las autoridades a adoptar políticas públicas que acondicionen las calles, volviéndolas más seguras y óptimas y favoreciendo la movilidad cotidiana en bicicleta.

“Los ciclistas somos un ahorro para el Estado en lo económico, sanitario y ambiental Fomentar un simple hábito como el de ir a trabajar o a estudiar en bicicleta, en lugar de trasladarse sentado en un vehículo a motor, ayudaría a ahorrar millones en el presupuesto sanitario por enfermedades asociadas al sedentarismo y la contaminación del aire” explica la organización.

De la misma manera, aseguraron que “Haciendo una inversión en la infraestructura para potenciar la bicicleta como modo de transporte y promoción deportiva, no solo mejoramos la salud física y mental de las comunidades sino que se podrían ahorrar toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. En Maracaibo no hay señalizaciones, no hay carriles, no hay biciestacionamientos, y hoy por hoy es vital tenerlos, ya que la cifra de ciclistas activos va en aumento”.

La actividad se realizará en el Parque Rafael Urdaneta, a las 04:30 p.m., y serán 12 kilómetros de recorrido con destino final a la sede de PoliMaracaibo ubicada en la Vereda del Lago.

