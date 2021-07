Lewis Hamilton se llevó la pole position en el GP de Hungría de Fórmula 1

julio 31, 2021 - 11:19 am

Lewis Hamilton (Mercedes), segundo del Mundial de Fórmula 1, se hizo este sábado 31 de julio con la pole position 101 de su carrera y partirá por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, el domingo para conseguir una histórica victoria 100 en el Gran Premio de Hungría, undécima cita del año.

Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial con ocho puntos de ventaja sobre Hamilton, saldrá tercero acompañado de su compañero, el mexicano Sergio Pérez.

Después de su accidente en la primera vuelta en Silverstone, que supuso el abandono de Verstappen, Hamlton se llevó su 99 Gran Premio en Gran Bretaña, y ambos rivales vuelven a la arena por última vez antes del parón estival.

La salida será nuevamente crucial en Hungaroring, un circuito estrecho donde es difícil adelantar. Por si faltara emoción, los pilotos de Mercedes y Red Bull saldrán con neumáticos diferentes: medios para los primeros, blandos para los segundos.

«Estamos un poco peor desde el comienzo del fin de semana» en términos de ritmo, consideró en caliente Verstappen. «Por supuesto esto no es lo que esperábamos pero de todas formas estamos bien colocados».

Sobre la estrategia, el neerlandés señaló que «veremos mañana si hemos elegido bien, especialmente en función del tiempo si hace mucho calor. Sabemos que los neumáticos blandos no durarán tanto como los medios pero pueden dar oportunidades» en la salida.

Abucheado por miles de seguidores de Verstappen venidos de Países Bajos, Hamilton respondió directamente al público: «Nunca me he sentido bien con los abucheos, pero esto me motiva», sonrió.

Por detrás de los Mercedes y los Red Bull, el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el británico Lando Norris (McLaren) saldrán quinto y sexto, El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el galo Esteban Ocon, el español Fernando Alonso y el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) cerraron el top 10.

