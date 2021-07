Un 19 de julio, Maritza Sayalero, se convirtió en la primera Miss Universo de Venezuela (Videos)

julio 19, 2021 - 10:55 am

Maritza Sayalero Fernández (Caracas, 16 de febrerode 1961) es una actriz, y modelo venezolana que se convirtió en la primera Miss Universo de ese país en el año 1979.

Nació en el Hospital Universitario, en la Parroquia San Pedro, Caracas. Sus padres son Gloria Fernández y Francisco Sayalero; su madre fue prima hermana de la actriz y cantante española Sara Montiel. Su infancia y adolescencia transcurrieron en la capital venezolana. Estudiaba primer semestre de Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Miss Venezuela

En 1979, participó en el concurso de Miss Venezuela, junto a otras 15 participantes, que conformarían el grupo de candidatas de esa edición. La final se realizó el jueves 16 de mayo en el Gran Salón, del Hotel Caracas Hilton, hoy Hotel Alba Caracas. Luego de los tres desfiles de rigor, el jurado calificador eligió a Maritza Sayalero, Miss Departamento Vargas, como ganadora y escogida para representar a Venezuela en el certamen de Miss Universo. A la final llegaron también Tatiana Capote Abdellattiff -Abdel- (representando a Barinas), (primera finalista); María Fernanda Ramírez (Distrito Federal), segunda finalista; Nina Korschunov -Kors- Kondryn (Portuguesa), tercera finalista y Nilza Josefina Moronta Sangronis (Zulia), cuarta finalista.

Al finalizar la transmisión televisiva del certamen, ocurrió una fuerte discusión entre la madre y el hermano de Miss Distrito Federal y los jurados Antonieta Scannone de Núñez y Luis Teófilo Núñez. Los familiares de María Fernanda Ramírez, enardecidos, arañaron a Luis Teófilo Núñez y abofetearon a su esposa.

El programa aún no se había dejado de emitir cuando, varios periodistas y fotógrafos se subieron a la tarima, y la pelea se vio en pantalla. La transmisión fue cortada abruptamente. Marisol Alfonzo no pudo colocarle la capa a la ganadora y Sayalero ha sido la única Miss Venezuela que se vio imposibilitada de hacer su primer desfile, como es tradicional. María Fernanda Ramírez fue descalificada de inmediato. Automáticamente, las restantes candidatas ascendieron en el cuadro final y el título de cuarta finalista se lo adjudicó Nydia Centeno Contreras (Nueva Esparta).

Miss Universo

Dos meses después, Sayalero acudió al certamen de Miss Universo 1979, escenificado en el Perth Entertainment Centre, en Perth, Australia, el 20 de julio de ese año. Concursaron un total de 75 candidatas, provenientes de diferentes países del mundo. La excelente preparación que tuvo, fue la clave para obtener el triunfo y de esa manera, por primera vez, una venezolana se convertía en la ganadora del máximo cetro de belleza mundial. Por diferencia de husos horarios, el evento se transmitió en Occidente la noche del jueves 19 de julio de 1979.

Durante su reinado viajó por todo el mundo. En 1980, entregó su corona en Seúl, Corea del Sur, a su sucesora, Shawn Nichols Weatherly, Miss Estados Unidos. A finales de ese año, contrajo matrimonio con el tenista mexicano Raúl Ramírez, radicándose desde entonces en la ciudad de Ensenada, Baja California, México.

Sayalero está retirada de la vida pública y regularmente suele ser jurado en concursos de belleza. Sus apariciones más recientes fueron durante los concursos de Miss Venezuela 1998, 2004 (donde recibió un merecido homenaje en honor a sus 25 años de haber sido coronada Miss Universo) y 2005 (donde ejerció como presidenta del jurado calificador).

Venezuela es reconocida internacionalmente por la riqueza de su suelo en minerales; los paradisíacos paisajes naturales, las telenovelas que durante las décadas de los ochenta y noventa así como comienzos del presente milenio se realizaron; sin embargo son los triunfos en los concursos de belleza internacionales como el Miss Universo son los que otorgaron un puesto privilegiado al país en la cultura pop.

Por tal razón, no es inverosímil la buena actuación que ha tenido Venezuela en el concurso Miss Universo, el más importante de todos los “Grand Slams” de los concursos de belleza internacional, en el que el segundo país con más coronas obtenidas con siete, teniendo por delante solamente a Estados Unidos con ocho coronas.

Desde que el Miss Universo se fundó en 1952, Venezuela sólo ha fallado en asistir en dos ocasiones (1954 y 1959) debido a la crisis política, económica y social que se vivía en la época. En 65 participaciones (sin contar la de este año), el país clasificó en 42 ocasiones, de las que 17 llegan hasta la instancia de semifinalistas y 25 en alguno de los primeros cinco lugares.

Periodistas de farándula y entretenimiento así como los “missólogos” señalan que el éxito de Venezuela en el Miss Universo es la preparación que lleva la representante venezolana, especialmente después de 1981 cuando Osmel Sousa, asumió la presidencia de la Organización Miss Venezuela.

Con su ojo clínico, el llamado “Zar de la Belleza” transformó por más de 35 años (tiempo que estuvo enfrente a la OMV) a jóvenes mujeres de todos los rincones del país para hacerlas ver atractivas a mujeres y hombres, grandes y chicos, venezolanos y extranjeros. Cada vez que la venezolana llega al Miss Universo, es de las más fotografiadas y entrevistadas por los medios locales de la ciudad o país que esté acogiendo el concurso.

Este 2018, todo cambió. Osmel decidió renunciar al Miss Venezuela y un escándalo de corrupción y prostitución pusieron en vilo la realización del concurso. Aun así, la representante de este año en el Miss Universo, Sthefany Gutiérrez tuvo su debida preparación y arribó a Tailandia con más fuerza e ímpetu que nunca.

Este domingo 16 de diciembre se celebrará la final del Miss Universo 2018 y Gutiérrez es una de las favoritas para llevarse el título; por lo que tendría la oportunidad de unirse al selecto grupo de venezolanas que le dieron grandes alegrías al país al ser coronadas como la “mujer más bella del universo”.

Maritza Sayalero – Miss Universo 1979

El inicio de éxitos de las venezolanas en el Miss Universo se dio con Maritza Sayalero Fernández en 1979. Nacida en Caracas, a los 18 años y cursante del primer semestre de Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, Sayalero se inscribió y ganó el Miss Venezuela de ese año, que se realizó en el Hotel Caracas Hilton representando al extinto Departamento Vargas.

Dos meses después, Sayalero viaja a la ciudad de Perth (Australia) para competir en el Miss Universo junto a 74 mujeres de todo el mundo. La final se realizó el 20 de julio en el Perth Entertainment Centre en el que Maritza obtuvo las mayores calificaciones por el jurado en las tres rondas de competencia (entrevista, traje de baño y traje de gala). Al final del concurso, Sayalero fue coronada Miss Universo, siendo la primera venezolana que logra tan importante victoria.

Irene Sáez – Miss Universo 1981

Apenas habían pasado dos años del triunfo de Sayalero cuando Irene Lailin Sáez Conde fue coronada Miss Universo en 1981. A principios de ese año, Sáez de 20 años y estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Metropolitana, se inscribió en el Miss Venezuela, que tuvo como sede el Hotel Macuto Sheraton de Caraballeda, estado Vargas. Su prominente favoritismo y el hermoso vestido rosa diseñado por María Teresa Sertal, sellaron su triunfo, además de ser galardonada como “Miss Fotogenia”.

Antes de asistir al Miss Universo, Sáez concurso en el Miss Confraternidad Suramericana 1981 en Lima (Perú) -precursor del Miss Sudamérica-, ganándolo de punta a punta. En julio de ese mismo año, viajó a Nueva York (Estados Unidos), ciudad que acogió el Miss Universo. Desde su llegada a la “Gran Manzana”, Sáez fue considerada “la candidata a vencer” entre las 77 concursantes, hecho que se terminó de consumar el 20 de julio en el Teatro Minskoff cuando logró coronarse como Miss Universo.

El reinado de Sáez como Miss Universo fue tan exitoso que ella misma aseveró en entrevistas posteriores que la Organización Miss Universo le ofreció reinar un año más, cuestión que ella declinó. Después de su etapa de reinados, se graduó en Ciencias Políticas de la Universidad Central De Venezuela; luego fue elegida como la primera alcaldesa del municipio Chacao.

Se postuló en 1998 como candidata a la presidencia de la República, siendo en principio la más favorecida por las encuestas pero el respaldo que le dio COPEI a su candidatura tuvo un efecto negativo en su contra y sólo obtuvo 3% de los votos. En 1999 se postuló y ganó la gobernación de Nueva Esparta, pero fue separada de su cargo por ausencia absoluta. Se radicó en Miami (Estados Unidos) y está casada con el empresario venezolano, Serafín García Armas.

Bárbara Palacios – Miss Universo 1986

La corona universal regresó a Venezuela en 1986 gracias a Bárbara Palacios Teyde. Nacida en Madrid hija de los actores Jorge Palacios y Bárbara Teyde, Palacios de 22 años y trabajadora de una agencia de publicidad de Caracas, participó y ganó en el Miss Venezuela 1986 realizado en el Teatro Municipal de Caracas, representando al estado Trujillo; allí concursó junto a Maite Delgado, Raquel Lares, Catherine Fullop y Carolina Perpetuo.

A los meses, Palacios concursó y ganó el Miss Sudámerica 1986 (era la quinta vez consecutiva que Venezuela ganaba el concurso), realizado en Caracas. Luego viajó a Ciudad de Panamá para asistir al Miss Universo. Allí compitió junto a 77 mujeres, siendo la representante de Estados Unidos, Christy Fichtner la gran favorita de la prensa.

Durante la gala final, Palacios se destacó en todas las áreas de competencia, especialmente en la entrevista cuando dijo la siguiente frase. “Mi nombre es Panamá”. Este “plus”, hizo que se alzará con la corona dejando a Fichtner como primera finalista.

Después de su reinado, se destacó como una de las animadoras estrellas de Venevisión, tanto así que entre 1990 y 1996 fue la animadora femenina oficial del Miss Venezuela junto a Gilberto Correa. En 1999 volvió nuevamente al concurso en una participación especial en un segmento del concurso así como jurado junto a otra animadora del concurso, Carmen Victoria Pérez.

Alicia Machado – Miss Universo 1996

En el mundo de los concursos hubo un antes y un después de Yoseph Alicia Machado Fajardo. Con apenas 18 años y venida desde Maracay, Machado viajó hasta Caracas y logró que Osmel Sousa la aceptara en el Miss Venezuela 1995 a pesar de su baja estatura (1.73m), otorgándole la banda del estado Yaracuy. Durante la Gala de la Belleza ganó la banda a la Sonrisa Más Linda.

Durante la gala final, ocurrida en el Poliedro de Caracas el 27 de septiembre, obtuvo la banda de Miss Fotogénica. Con una personalidad arrolladora y desparpajo, Machado y su “sociedad decayente” en la ronda de preguntas hizo que el jurado calificador le otorgara el título de la mujer más bella de Venezuela, dejando atrás a grandes favoritas como Zoraya Villareal (Lara) y Aurimir Vicent (Vargas).

Al año siguiente asistió al Miss Universo, realizado en Las Vegas (Estados Unidos) en el que compitieron 79 mujeres. Durante la competencia preliminar obtuvo las mayores calificaciones, asegurando su cupo en el top 10 de semifinalistas. En la final, ocurrida el 17 de mayo en el Aladdin Theatre for the Performing Arts, volvió a sobresalir en las tres rondas de competencia pues era la primera vez que una concursante se comportaba como una chica “explosiva”; desencadenando la cuarta victoria de Venezuela en este concurso. La entonces innovación de la “chica explosiva” se convirtió en una tendencia en los concursos de belleza y aún sigue siendo utilizado en muchas misses.

Dayana Mendoza – Miss Universo 2008

Pasaron 12 años hasta que otra venezolana ganara el Miss Universo. Con 21 años y siendo ya modelo profesional en Europa, Dayana Sabrina Mendoza Moncada se inscribió en el Miss Venezuela 2007, donde representó al estado Amazonas. Durante las actividades preliminares, fue elegida Miss Integral.

En la final del concurso, realizada en el Poliedro de Caracas el 13 de septiembre, Mendoza se impuso a otras 27 jóvenes y obtuvo el título de la mujer más bella de Venezuela, dándole el derecho de representar al país en el Miss Universo 2008, a realizarse en Nha Trang, Vietnam.

A su llegada al país asiático, Mendoza fue señalada como una de las favoritas entre las 80 concursantes para ganar junto a la candidata de Colombia, Taliana Vargas; México, Elisa Nájera; Estados Unidos, Crystle Stewart y Puerto Rico, Ingrid Rivera. La gala final fue realizada el 14 de julio y a pesar de siempre estar de segundo lugar en puntaje tras la colombiana, Mendoza fue coronada como Miss Universo.

Durante su año de reinado, Mendoza tuvo una activa agenda de viajes por todo el mundo, destacando el hecho a la bahía de Guantánamo, donde está una base militar estadounidense. En 2009 entregó su corona Stefanía Fernández en Bahamas. Luego de su paso por los concursos, Mendoza se radicó en Nueva York y se casó con Michael Pagano en 2013, con quien tuvo una hija. La pareja se separó en 2016.

Después de haber estado relativamente en bajo perfil, Mendoza volvió a estar de vuelta la palestra en 2018 tras revelar el radical cambio de look realizado (un corte pixie). Asimismo, en Venezuela fue señalado por presuntamente estar involucrada en una trama de corrupción de Raúl Gorrín (dueño de Globovisión y de Seguros La Vitalicia), pues ella fue imagen de la empresa aseguradora.

Stefanía Fernández – Miss Universo 2009

Lo que muy pocos seguidores de concursos de belleza creyeron que ocurriría, finalmente sucedió en Las Bahamas en 2009. Con 18 años años recién cumplidos y nacida en Mérida, Stefanía Fernández Krupij –de ascendencia española, ucraniana y polaca-, logró entrar en las filas del Miss Venezuela 2008 portando la banda del estado Trujillo.

Desde un inicio, fue considerada una fuerte candidatas, hecho que se confirmó cuando ganó las bandas especiales de Miss Elegancia, Miss Rostro y Mejor Cuerpo. El Poliedro de Caracas fue el recinto que albergó la final, realizada el 10 de septiembre, en que Fernández resaltó entre las 28 candidatas y logró que Dayana Mandoza, Miss Universo 2008 y Miss Venezuela 2007 la coronara como la joven mujer más bella del país, prometiendo que en el Miss Universo 2009 Stefanía tenía que dar lo mejor de sì para tener una victoria venezolana consecutiva.

A su llegada a Las Bahamas en julio de 2009, Stefanía no fue considerada entre las favoritas. La prensa especializada aseguraba que a pesar de ser una muchacha joven, todos sus atuendos “la envejecían” y no se veía fresca. Su performance en la preliminar tampoco fue muy aplaudida, sin embargo dos días en la gala final realizada en el Hotel Atlantis Paradise Island, fue llamada en el grupo de semifinalistas. A pesar de no obtener las mejores calificaciones, logró llegar hasta las cinco finalistas y la ronda de preguntas.

Pocos dieron crédito cuando nombraron a Stefanía como Miss Universo 2009, siendo la primera vez que un país ganaba este concurso de forma consecutiva. Fue tanta la alegría que sintieron tanto Stefanía como Dayana Mendoza que ambas se abrazaron de alegría en pleno escenario y cuando Mendoza iba a coronar a la nueva reina universal la corona cayó al suelo.

María Gabriela Isler – Miss Universo 2013}

La última venezolana en ganar el Miss Universo fue la joven con ascendencia suiza y alemana María Gabriela de Jesús “Molly” Isler Morales. Oriunda de Valencia, con 25 años y licenciada en Gerencia, mención mercadeo; Molly logró entrar entre las 24 candidatas oficiales de la sexagésima edición del Miss Venezuela, representando el estado Guárico.

Esta edición se realizó en el salón Naiguatá del Hotel Tamanaco Intercontinental de Caracas el 30 de agosto del 2012. Durante la gala, Isler le otorgaron la banda de “Miss Elegancia” antes de ser llamada al grupo de diez seminifalistas. En la ronda de preguntas, protagonizada por el periodista cubano de CNN, Ismael Cala, logró brillar con una respuesta sencilla pero bastante sustanciosa, que al final hicieron que se coronara como Miss Venezuela.

Su año de reinado fue calificado muchas veces de “gris”; pues la prensa venezolana estaba acostumbrada a ganadoras del Miss Venezuela más joviales, mientras que Molly siempre tuvo modos de realeza y una oratorio que denotaba su preparación y temple. En octubre de 2013, entregó su corona de Miss Venezuela en el Poliedro de Caracas a Migbelis Castellanos.

Una semana después partió a Moscú (Rusia) para competir en el Miss Universo junto a 85 mujeres de todo el mundo. A su llegada al gigante euroasiático, Isler se convirtió en una de las favoritas aganar el concurso por su experiencia, aplomo y elegancia. La gala final fue en el Crocus Cuty Hall el 9 de noviembre; ya en el último segmento en medio de mucha confusión fue elegida Miss Universo.

