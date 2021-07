La venezolana Anriquelis Barrios hizo historia en Tokio 2020

julio 27, 2021 - 9:34 am

La venezolana Anriquelis Barrios rozó con el podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras su participación en la prueba de judo en la categoría de los 63kg.

Barrios, de 27 años, culminó en la quinta posición en esta prueba tras caer en el combate por la medalla de plata contra la canadiense Catherine Beauchemin-Pinard, quien triunfó con un waza-ari.

“Super triste porque perdí una medalla histórica para Venezuela. Pero asi es el judo de imprevisible. No se logró, luché, estuve a punto, pero la canadiense fue mejor que yo y así lo acepto. En el judo gana la mejor y hoy no fui la mejor”, describió Barrios tras no poderse subirse al podio.

“Fue mi error y en este tipo de competencias nadie puede cometer errores. Cometí un grave error y perdí por eso”, agregó.

La guayanés venció a la rusa Daria Davydova y a la cubana Maylín del Toro Carvajal en sus primeros combates con score 10-0 tras un ippon en el mítico escenario del Nippon Budokan.

La «flaca» apodo de la atleta no pudo contra la eslovaca Tina Trstenjak en cuartos de final. Un tremendo combate (6:12), donde la criolla estuvo cerca de vencer a la europa, que terminó batiendo a Barrios en el Golden Score con ippon tras igualar a un punto en los tres minutos del combate.

Anriquelis Barrios tuvo cinco combates en Tokio 2020

“Fui ganando combate a combate. La verdad es que esa era mi mentalidad. No pensaba que ya estaba en la final, obviamente pensaba en la medalla, pero era ir ganando poco a poco y no adelantarnos a las cosas”, expresó la venezolana, que disputó cinco combates en la justa con tres victorias y dos derrotas.

En el repechaje, Barrios derrotó a la polaca Agata Ozdoba-Blach con un waza ari, para protagonizar el combate por medallas, siendo la primera venezolana que lo logra llegar a esta instancia en el judo.

Anriquelis Barrios, quien aspira el podio, ganó el primer diploma olímpico para Venezuela en Tokio 2020, y el séptimo que alcanza el judo en su historia en los Juegos.

