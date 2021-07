La reacción de los fanáticos tras disparos afuera del Nationals Park de Washington (+Videos)

julio 18, 2021 - 10:40 am

Tres personas recibieron disparos este sábado 17 de julio afuera del Nationals Park de Washington, que se encontraba repleto de miles de espectadores, lo que provocó que el juego se detuviera abruptamente y los espectadores abandonaran el lugar.

La policía dijo inicialmente en Twitter que cuatro personas fueron alcanzadas por los disparos, pero el segundo a bordo de la policía de Washington, Ashan Benedict, indicó más tarde que había tres heridos en el incidente.

Dijo que dos de los heridos estaban en uno de dos vehículos involucrados en el tiroteo. La tercera víctima es una mujer en la acera afuera del estadio donde había estado viendo el juego.

«En ningún momento durante este incidente las personas dentro del estadio viendo el juego estuvieron en algún tipo de peligro. No es un incidente de un tirador activo. Todo ocurrió afuera del estadio», dijo Benedict a periodistas.

A pesar de esto, se pudo apreciar como los jugadores saltaron fuera de los «home clubs» de los equipos para buscar a sus familiares que se encontraban en las gradas del estadio.

Fans could be seen running onto the field and into the dugouts at Nationals Park as the PA announcer tells fans to remain in the same stadium with reports of an active shooter outside pic.twitter.com/wPm4uaKdRm

— Jomboy Media (@JomboyMedia) July 18, 2021