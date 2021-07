La actriz Katerine Pelaez tuvo un bebé y le resbala lo que digan de su cuerpo (Video)

julio 22, 2021 - 12:28 pm

Hace mucho años decidí no editar las fotos de mi cuerpo, por más críticas que recibiera a raíz de mis procedimientos estéticos (fibrosis) o embarazos…

Decidí no hacerlo, porque no era justo conmigo misma recibir halagos de algo que no soy, mientras que me miro en el espejo y veo una realidad que a mi misma no me puedo negar.

Pero hoy más que nunca amo lo que veo y lo que soy, este cuerpo no solamente me ha servido para generar Ingresos con mi imagen, sino que también me ha permitido DAR VIDA!

Dos meses después de tener mi hija, me siento muy bien conmigo misma, me acepto y me disculpo, por que aveces me quiero acelerar buscando ver en mi un cuerpo exigido por una sociedad que tristemente tiene prototipos de belleza muy exigentes!

Aquí está mi proceso mes a mes, sin compararme con nadie, solo conmigo misma viendo como busco mejorarme a diario y recuperar la figura que tenía!

Porque deseo verme como antes?

Porque me siento bien conmigo, porque es justo conmigo quererme ver y sentir BIEN!

Decidí compartir mi proceso con amor para aquellas mujeres madres que me siguen y quieren inspirarse con mi historia y mi proceso, pero no te compares conmigo ni con nadie, hazlo a tu ritmo y disfruta el proceso, recuerda que todo lo que has hecho a valido la pena, compararnos nos hace sentir menos que las demás y es justo ahí donde flaqueamos y nos fallamos a nosotras mismas!

Que importa ver que otras tienen sus hijos y a los 8 días están igual de flacas, que importa si tuviste tu hijo hace un 1, 2 o 3 años y sigues con barriguita 🤷🏼‍♀️ si eres feliz como te ves, sabes que todo ha valido la pena!

¿Quién es Katerine Pelaez?

KATERIN PELAEZ PEREZ

Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1983

Signo Zodiacal: Sagitario

Lugar de nacimiento: Buga, Valle, Colombia.

Trayectoria: A sus cinco años de edad llega a vivir a Medellín, Antioquia con su familia; cuando años después entra a realizar sus estudios de diseño de modas en “Pascual Bravo” y después de un tiempo, reconociendo sus capacidades inicia con los estudios de actuación y teatro, en “Talentos Efrain Arce Aragón”. En Medellin compartiendo con su familia y amigos adquiere su personalidad de paisa trabajadora y divertida, se hace notar con su forma de ser tan espontánea y cariñosa.

Participó en el año 2010 en el reality del canal RCN, “Protagonistas de nuestra tele”, donde se destacó por su impulso guerrero, demostrando su talento y enfrentándose a diferentes situaciones de la casa estudio de la mejor manera. Deja claro que tiene sus metas definidas y lucha por conseguir lo que quiere.

Actualmente desea continuar con sus estudios, recibiendo el cariño de la gente que la apoya y que la sigue en cada proyecto que inicia.

