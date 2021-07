Karolina Pliskova se metió en la final de Wimbledon

julio 8, 2021 - 1:14 pm

K arolina Pliskova, número 13 del mundo, eliminó este jueves a la bielorrusa Aryna Sabalenka (N.4) por 5-7, 6-4, 6-4 y se medirá en su primera final de Wimbledon a la número 1 del mundo, Ashleigh Barty.

«Es una locura… hasta ahora no había pasado los octavos de final», comentó la tenista de 29 años que se había quedado a las puertas de los cuartos en las dos últimas ediciones del Grand Slam sobre pasto.

Sabalenka «sirvió super bien y estoy super feliz de haber aguantado en el partido y salir del apuro», añadió la checa, quien en 2016 ya llegó a la final del Abierto de Estados Unidos. En esa oportunidad perdió con parciales de 3-6,6-4 y 6-4 contra la alemana Angelique Kerber.

En el primer set, Sabalenka estuvo en más dificultades, llegando a salvar 8 bolas de break, pero fue finalmente quien logró la única rotura de la manga, en su primera oportunidad, justamente en su primera bola de set.

Pero en las dos mangas siguientes Pliskova tomó la delante desde el principio y ya no cedió, pese a los potentes golpes de la bielorrusa.

«Las bolas iban tan rápido a veces que no daba tiempo a reflexionar el golpe que había que hacer», dijo divertida Pliskova. De su lado, Sabalenka logró en Wimbledon su mejor resultado en un Grand Slam, porque a sus 23 años nunca había pasado de los octavos en un ‘major’.

🤯 @KaPliskova and @SabalenkaA served 32 aces in one match!

The most in a ladies' match at The Championships since records began…#Wimbledon | @IBMUKI pic.twitter.com/iNjWygIZ0N

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2021