Julio Castro advierte a los venezolanos a no mezclar las vacunas anticovid: «No hay ninguna lógica ni sentido»

julio 25, 2021 - 3:42 pm

Julio Castro, médico infectólogo y jefe de la Comisión de Expertos para la atención de la pandemia del coronavirus del sector opositor, realizó el pasado sábado 24 de julio en live en Instagram donde aclaró algunas dudas sobre la aplicación de las vacunas. Por ejemplo, pidió a los ciudadanos a no mezclar las vacunas, ya que hasta los momentos no existen estudios científicos que indiquen que el uso de dos vacunas diferentes sean mejor que la aplicación de una.

“No hay ninguna lógica ni información para mezclar las vacunas, no tiene ningún sentido”, dijo.

Entre otras aclaratorias, Castro pidió no hacerse la prueba de anticuerpos ni antes ni después de vacunarse, ya que “la capacidad de las vacunas no se mide por la cantidad de anticuerpos que miden algunos laboratorios”. “La inmunidad no se mide con anticuerpos”, aclaró.

En cuanto a las personas que preguntan por la aplicación de vacunas dependiendo de la patología que presente, Castro respondió que “mientras más enfermedades tengas, más rápido deben vacunarse”. “No importa el medicamento que tome, no importa la enfermedad que tenga, usted tiene que vacunarse”, confirmó.

“No hay ninguna razón para no vacunarse, la única razón es que tenga alergia a la vacuna y para saberlo debe vacunarse”, comentó.

Asimismo, recomendó que se cumpla con el esquema completo de las dosis que requiere cada vacuna. Al tiempo, aseguró que no hay ninguna razón para discriminar el uso de la vacuna según la edad ni temas de embarazo.

Noticia al Día/Con información de Monitoreamos